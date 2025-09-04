FAMOSOS

Quem é Guilherme Magon, ator que vive o filho renegado de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Ator de 39 anos vive filho secreto de Odete Roitman no remake da trama e já brilhou em musicais e séries de streaming

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 13:32

Leonardo (Guilherme Magon) em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução

Vale Tudo entrou em sua reta final e um dos grandes destaques tem sido o personagem Leonardo, vivido por Guilherme Magon. A nova versão da novela trouxe mudanças em relação ao clássico de 1988, e uma delas é justamente o destino do herdeiro dos Roitman.

Na trama atual, Odete Roitman (Débora Bloch) esconde que o filho sobreviveu ao acidente que todos acreditavam ter sido causado por Heleninha (Paolla Oliveira). Enquanto a família pensa que Leonardo morreu, a vilã mantém o segredo e manipula os acontecimentos. A tensão aumentou quando Maria de Fátima (Bella Campos) descobriu a verdade e passou a chantagear Odete.

Outro ponto central é o fato de Leonardo ser compatível para doar medula a Afonso (Humberto Carrão), que luta contra uma leucemia. O dilema pode mudar os rumos da história, já que o segredo da matriarca pode vir à tona a qualquer momento.

Na versão original, exibida em 1988, o personagem aparecia apenas em flashbacks. Heleninha (Renata Sorrah) acreditava ter causado a morte do irmão em um acidente de carro, mas a revelação de que Odete (Beatriz Segall) era a responsável surgia apenas mais tarde, pelas palavras da empregada Ruth (Zilka Salaberry).

No remake, Leonardo retorna de forma marcante: o público o viu em uma cadeira de rodas, com sequelas do acidente, reencontrando a mãe que o rejeita.

Quem é Guilherme Magon?

Aos 39 anos, Guilherme Magon estreia em novelas com o papel de Leonardo. Embora seja novidade nos folhetins, ele tem uma sólida carreira no teatro e no audiovisual, com mais de 15 anos de experiência.

Em 2011, ganhou projeção nacional ao protagonizar a versão brasileira do musical Cabaret, ao lado de Cláudia Raia, substituindo Reynaldo Gianecchini, afastado por causa de um tratamento contra um linfoma. Também contracenou com Antonio Fagundes em Tribos, peça que lhe rendeu elogios da crítica.

Na TV e no streaming, integrou o elenco de produções como Assédio (Globoplay), O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu (Disney+) e O Som e a Sílaba (2024), além de ter atuado no longa Rinha (2008).