Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Leonardo vai se casar com principal rival de Odete em 'Vale Tudo'

Ana Clara irá se unir em matrimônio com o herdeiro por dinheiro: 'Meu marido tem direito a um terço de tudo'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:24

Odete surta ao descobrir farsa de Leonardo em Vale Tudo
Odete e Leonardo em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Odete Roitman (Debora Bloch) vai enfrentar uma nova rival nos próximos capítulos de 'Vale Tudo': Ana Clara (Samantha Jones). A jovem tem sido responsável pelos cuidados de Leonardo (Guilherme Magon), filho da ricaça que todos acham que está morto. Mas ela mostrará, aos poucos, que tem os próprios planos em relação ao rapaz.

Leonardo foi entregue aos cuidados de Nise (Teca Pereira), ex-empregada da família Roitman. Mas, com a morte da idosa, a responsabilidade passou para sua neta, a estudante de medicina Ana Clara. Ela irá pedir mais dinheiro do que a avó cobrava pelo trabalho e irá bater de frente com Odete. Além disso, começa a frequentar as reuniões dos Alcoólicos Anônimos para se aproximar de Heleninha (Paolla Oliveira), em cenas que já começam a ir ao ar.

Ana Clara em Vale Tudo

Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' por Reprodução
Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' por Reprodução
Ana Clara (Samantha Jones) se casa com Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' por Reprodução
Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' por Reprodução
Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo' por Reprodução
Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' por Reprodução
1 de 7
Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' por Reprodução

Ainda nesta semana, a moça irá aprontar mais uma: terá a ideia de se casar com Leonardo. "Você é um dos herdeiros daquele império, Leozinho", dirá, se referindo à TCA. "Isso aqui que a gente leva, não é vida não. Como é que é ser rico? Será que você se lembra? Essa riqueza toda vai voltar, você vai ver... E é o certo".

Ela continuará a falar sobre o futuro, indicando que pretende subir ao altar com Leonardo. "Você é filho da dona Odete Roitman, não pode viver aqui nesse muquifo. Mas a gente vai fazer tudo direito... E você não vai me abandonar quando ficar milionário não, hein? A gente vai casar... É isso, Leozinho! Eu vou fazer o nosso casamento!", completará.

Heleninha convidará Ana Clara para a inauguração de sua própria galeria. Lá, a neta de Nise irá encontrar Odete, que armará um escândalo e exigirá que ela saia do lugar. A moça, porém, será defendida pela artista plástica.

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman

Ganancioso, Marco Aurélio pode dar o golpe em Odete e matá-la para assumir posição mais alta na fábrica por Reprodução
Solange (Alice Wegmann) tem péssima relação com Odete por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos mais cotados para matar Odete, que renegou o filho durante anos por Reprodução
Na trama original, Leila é quem mata Odete por engano por Reprodução/TV Globo
César vira amante de Odete e pode matar a ricaça para tentar herdar algum dinheiro por Reprodução / Globo
Celina (Malu Galli) em Vale Tudo por Reprodução
Paolla Oliveira como Heleninha Roitman em Vale Tudo por Reprodução/Globo
1 de 7
Ganancioso, Marco Aurélio pode dar o golpe em Odete e matá-la para assumir posição mais alta na fábrica por Reprodução

Depois do barraco, a presidente da TCA vai até o sítio onde Ana Clara vive com Leonardo exigir que ela se afaste da sua filha. "Fica longe da minha filha!! O que é que você quer atrás da Heleninha?”, berrará a ricaça. As duas vão se confrontar e, em um momento, a irmã de Celina (Malu Galli) dará um tapa na cara de Ana Clara, que irá revida com força, derrubando a milionária no chão. “Minha paciência acabou, tá entendendo?!”, esbraveja a golpista. 

A cuidadora então irá revelar a novidade: "Acontece que a sua família agora é a minha família também. Eu me casei com o Leonardo, sogrinha”, dispara. Odete Roitman vai perder a fala, e Ana Clara completará: "Adivinha? Ele me pediu em casamento". Ainda em choque, a mãe de Afonso vai se recompor e mudar o tom de voz. "Eu acho que a gente precisa conversar com calma, Ana Clara… Se você abusou de um incapaz pra entrar pra família e esse casamento realmente aconteceu…".

Em outro momento, Ana Clara irá disparar: "O meu marido tem direito a um terço de tudo, dona Odete".

Leia mais

Imagem - Faustão recebe alta após transplantes de rim e fígado e segue tratamento em casa

Faustão recebe alta após transplantes de rim e fígado e segue tratamento em casa

Imagem - Filha de Vampeta mostra rotina em pet shop e nega ser 'mimadinha': 'Não é meu caso'

Filha de Vampeta mostra rotina em pet shop e nega ser 'mimadinha': 'Não é meu caso'

Imagem - Marcos Mion se pronuncia sobre apresentar o BBB no lugar de Tadeu Schmidt

Marcos Mion se pronuncia sobre apresentar o BBB no lugar de Tadeu Schmidt

LEIA TAMBÉM

Conheça 5 tipos de forro e como utilizá-los no projeto de arquitetura

Os 9 grupos de animais invertebrados e suas principais características

Confira 5 receitas com filé-mignon suíno para o jantar

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua