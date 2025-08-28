TELEVISÃO

Leonardo vai se casar com principal rival de Odete em 'Vale Tudo'

Ana Clara irá se unir em matrimônio com o herdeiro por dinheiro: 'Meu marido tem direito a um terço de tudo'

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:24

Odete e Leonardo em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Odete Roitman (Debora Bloch) vai enfrentar uma nova rival nos próximos capítulos de 'Vale Tudo': Ana Clara (Samantha Jones). A jovem tem sido responsável pelos cuidados de Leonardo (Guilherme Magon), filho da ricaça que todos acham que está morto. Mas ela mostrará, aos poucos, que tem os próprios planos em relação ao rapaz.

Leonardo foi entregue aos cuidados de Nise (Teca Pereira), ex-empregada da família Roitman. Mas, com a morte da idosa, a responsabilidade passou para sua neta, a estudante de medicina Ana Clara. Ela irá pedir mais dinheiro do que a avó cobrava pelo trabalho e irá bater de frente com Odete. Além disso, começa a frequentar as reuniões dos Alcoólicos Anônimos para se aproximar de Heleninha (Paolla Oliveira), em cenas que já começam a ir ao ar.

Ainda nesta semana, a moça irá aprontar mais uma: terá a ideia de se casar com Leonardo. "Você é um dos herdeiros daquele império, Leozinho", dirá, se referindo à TCA. "Isso aqui que a gente leva, não é vida não. Como é que é ser rico? Será que você se lembra? Essa riqueza toda vai voltar, você vai ver... E é o certo".

Ela continuará a falar sobre o futuro, indicando que pretende subir ao altar com Leonardo. "Você é filho da dona Odete Roitman, não pode viver aqui nesse muquifo. Mas a gente vai fazer tudo direito... E você não vai me abandonar quando ficar milionário não, hein? A gente vai casar... É isso, Leozinho! Eu vou fazer o nosso casamento!", completará.

Heleninha convidará Ana Clara para a inauguração de sua própria galeria. Lá, a neta de Nise irá encontrar Odete, que armará um escândalo e exigirá que ela saia do lugar. A moça, porém, será defendida pela artista plástica.

Depois do barraco, a presidente da TCA vai até o sítio onde Ana Clara vive com Leonardo exigir que ela se afaste da sua filha. "Fica longe da minha filha!! O que é que você quer atrás da Heleninha?”, berrará a ricaça. As duas vão se confrontar e, em um momento, a irmã de Celina (Malu Galli) dará um tapa na cara de Ana Clara, que irá revida com força, derrubando a milionária no chão. “Minha paciência acabou, tá entendendo?!”, esbraveja a golpista.

A cuidadora então irá revelar a novidade: "Acontece que a sua família agora é a minha família também. Eu me casei com o Leonardo, sogrinha”, dispara. Odete Roitman vai perder a fala, e Ana Clara completará: "Adivinha? Ele me pediu em casamento". Ainda em choque, a mãe de Afonso vai se recompor e mudar o tom de voz. "Eu acho que a gente precisa conversar com calma, Ana Clara… Se você abusou de um incapaz pra entrar pra família e esse casamento realmente aconteceu…".