VAI ROLAR?

Marcos Mion se pronuncia sobre apresentar o BBB no lugar de Tadeu Schmidt

Apresentador integra o elenco da emissora desde 2021

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 10:09

Marcos Mion Crédito: Reprodução/Instagram @marcosmion

Marcos Mion se pronunciou sobre os rumores de substituir Tadeu Schmidt no comando do Big Brother Brasil. O apresentador esclareceu sobre os boatos de estar à frente do reality show, e também falou sobre um suposto desentendimento com os colegas de emissora.

"Não, de jeito nenhum. E não é uma questão de querer ou não. Essa possibilidade não existe. O Tadeu [Schmidt] é um mestre no que faz, domina aquilo e brilha. Não é nem considerado", garantiu, sobre o BBB, em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias.

Marcos Mion 1 de 10

Mion também falou sobre as especulações envolvendo atritos com outros artistas, mas negou os rumores. "A gente do lado de cá entende que as vezes isso tem que ser fomentado, porque gera noticia e dá clique. Vocês também não têm um trabalho fácil", assegurou.

"A Globo é isso. Quando você está aqui dentro, as coisas mudam de figura e as pessoas ficam inventando histórias. Isso é meio cíclico, porque quando eu cheguei na Globo – há quase quatro anos atrás – falavam isso e mim com o Luciano [Huck]. Depois tentaram inventar uma treta minha com o Serginho [Groisman], mas são coisas que nunca existiram", completou o comandante do Caldeirão.

O apresentador ainda ressaltou que os artistas da emissora possuem uma boa relação. "O maluco é que a gente se dá muito bem. Todos os apresentadores e comunicadores, mas isso não gera notícia. A gente realmente torce um pelo outro e entendemos nosso privilégio. Mas nem todo mundo entende o quanto a gente sacrifica, se dedica e trabalha para estar nesse lugar", falou.