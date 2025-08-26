Acesse sua conta
Aprenda 5 receitas leves e saudáveis com queijo cottage

Pratos deliciosos, nutritivos e versáteis podem ser preparados com esse ingrediente

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 22:30

Panqueca com queijo cottage (Imagem: NataliaPopova | Shutterstock)
Panqueca com queijo cottage Crédito: Imagem: NataliaPopova | Shutterstock

Cremoso, versátil e leve, o queijo cottage é daqueles ingredientes que conquistam facilmente um espaço na cozinha de quem busca praticidade sem abrir mão da saúde. Com poucas calorias e alto teor de proteínas, ele combina bem tanto em preparações salgadas quanto em doces, trazendo textura e sabor delicado aos pratos.

A seguir, confira 5 receitas leves e saudáveis com queijo cottage!

Panqueca com queijo cottage

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de iogurte natural desnatado
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de café de fermento químico em pó
  • 4 colheres de sopa de queijo cottage
  • Iogurte natural e folhas de hortelã para decorar
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com a aveia, o iogurte natural e o sal até formar uma massa homogênea. Acrescente o fermento químico e misture delicadamente. Aqueça uma frigideira untada com azeite de oliva em fogo médio. Reduza o fogo, despeje a massa sobre a panela e cozinhe até firmar. Vire para dourar do outro lado. Desligue o fogo, recheie com o queijo cottage e dobre a panqueca ao meio. Sirva com uma colher de iogurte por cima e finalize com folhas de hortelã.

Abobrinha recheada com queijo cottage e quinoa

Ingredientes

  • 2 abobrinhas
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1/2 xícara de chá de queijo cottage
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para finalizar
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em água corrente, lave as abobrinhas e, com uma faca, corte-as ao meio no sentido do comprimento. Retire parte da polpa com a ajuda de uma colher, formando barquinhas. Reserve a polpa. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a polpa da abobrinha e refogue até murchar.

Em seguida, adicione a quinoa, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture para incorporar. Desligue o fogo e acrescente o queijo cottage, mexendo até obter um recheio cremoso. Distribua essa mistura dentro das barcas de abobrinha e disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

Patê de queijo cottage com ervas

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de queijo cottage
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal, pimenta-do-reino moída, cebolinha, salsinha e manjericão a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o queijo cottage com o azeite de oliva. Transfira para um liquidificador, adicione os demais ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Creme de abóbora com cottage (Imagem: Nata Bene | Shutterstock)
Creme de abóbora com cottage Crédito: Imagem: Nata Bene | Shutterstock

Creme de abóbora com cottage

Ingredientes

  • 500 g de abóbora descascada e picada
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 150 g de queijo cottage
  • Salsinha para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola até dourar levemente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione a abóbora e refogue por alguns minutos para intensificar o sabor. Despeje o caldo de legumes, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar em fogo médio até a abóbora ficar bem macia. Bata a sopa com um mixer na própria panela até obter um creme liso e homogêneo. Sirva com o queijo cottage por cima e salsinha.

Musse de queijo cottage com manga

Ingredientes

  • 2 claras de ovo
  • 2 gemas de ovo
  • 2 colheres de sopa de xilitol
  • 200 g de queijo cottage
  • 85 g de iogurte desnatado
  • 10 g de gelatina incolor
  • 2 mangas picadas
  • 1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata as claras até obter o ponto de neve. Adicione as gemas e bata até obter uma consistência fofa. Aos poucos, acrescente o queijo cottage e o iogurte desnatado e bata para incorporar. Reserve. Hidrate a gelatina conforme as instruções do fabricante e junte à mistura reservada. Disponha em uma travessa e leve à geladeira para firmar.

Em uma panela, cozinhe a polpa das mangas com água em fogo baixo até formar uma pasta. Desligue o fogo e adicione o xilitol. Retire a musse de queijo cottage da geladeira e disponha a calda por cima. Leve à geladeira por mais 2 horas e sirva em seguida.

