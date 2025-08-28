SE PRONUNCIOU

Wanessa quebra silêncio sobre polêmica com Dado Dolabella e abre o jogo sobre affair com Allan Souza Lima

Cantora se pronunciou sobre confusão em uma festa com participantes do quadro 'Dança dos Famosos'

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 09:20

Dado Dolabella, Wanessa Camargo e Allan Souza Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Wanessa Camargo se pronunciou sobre a confusão envolvendo Dado Dolabella e Luan Pereira em uma festa com participantes da "Dança dos Famosos". Em um vídeo postado nas redes sociais na quarta-feira (27), a cantora esclareceu os rumores que circulavam nas redes sociais, e confirmou que tentava uma reconciliação com o ator, de forma discreta.

"Primeiro: sim, eu e Dado estávamos tentando dar certo nesses últimos meses. A gente manteve algo muito privado entre nós. As pessoas em volta sabiam, mas publicamente não, porque ainda tínhamos muitas dúvidas, estávamos tentando fazer funcionar. Se desse certo, viríamos a público. Então, estava num âmbito particular, mas estávamos juntos", iniciou.

Em seguida, a artista voltou a negar que Dado a tenha agredido. "Segundo ponto: e eu falo com toda clareza disso, não houve nenhum dedo encostado em mim". E ressaltou: "Não estou aqui defendendo, passando pano para passado de ninguém. Eu vim falar de uma cena que eu acabei de viver".

Wanessa também negou qualquer envolvimento com Allan Souza Lima, colega no Dança dos Famosos. A cantora afirmou que o ator apenas percebeu que ela estava abalada após o incidente e ofereceu suporte emocional.

"Terceiro ponto: envolveram outras pessoas nessa história, o que eu não acho nada legal. O Allan Souza, que também é meu companheiro no Dança dos Famosos, assim como outros que me deram apoio, vendo que eu estava bem abalada, junto com a Leandra, minha produtora, e o WD, me levaram até o hotel e me deram suporte emocional. Foi apenas isso".

A cantora finalizou a mensagem dizendo que seu foco está no trabalho. “A partir de agora, eu precisava fazer isso para encerrar esse ciclo, não falar mais sobre o assunto e seguir em frente com muito trabalho. Meu melhor, minha música, meu trabalho, Dança dos Famosos, álbuns, lançamentos, muitas novidades, o DVD… É isso que quero focar, gente.”