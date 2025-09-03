PAIS E FILHOS

Veja 10 livros para ensinar crianças a lidarem com as emoções

Conheça obras literárias sensíveis que contribuem para o desenvolvimento emocional na infância

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 22:30

Os livros ajudam as crianças a compreenderem suas emoções e a encontrarem maneiras de se expressar Crédito: Imagem: AYO Production | Shutterstock

Falar sobre saúde mental na infância ainda é um desafio, mas também uma necessidade urgente. No contexto do Setembro Amarelo — movimento que desde 2013 amplia a conscientização sobre a valorização da vida —, abre-se espaço para incluir as crianças nessa conversa.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 8% das crianças de 5 a 9 anos já convivem com alguma condição psicológica; e metade dos transtornos diagnosticados em adultos têm início antes dos 14 anos, reforçando a importância de oferecer acolhimento desde cedo. Nesse cenário, a literatura surge como uma aliada de pais e educadores: além de entreter, ajuda as crianças a nomearem sentimentos, elaborarem desafios internos e desenvolverem empatia.

Para fortalecer vínculos afetivos e estimular o diálogo, selecionamos 10 livros dos selos para infâncias da Companhia das Letras que exploram temas como medo, solidão, amizade, preconceito, tristeza e aceitação, oferecendo caminhos delicados e inspiradores para que os pequenos aprendam a lidar com suas emoções.

1. A rainha da torre

“A rainha da torre” aborda os medos que aprisionam e a força do afeto para superá-los Crédito: Imagem: Reprodução digital | Companhia das Letrinhas

Era uma vez uma mãe aprisionada em uma torre. Ninguém sabia ao certo como ela foi parar lá, envolta por medos tão profundos que acabaram se transformando em correntes que a mantinham trancada, triste e distante. Mas havia alguém que sabia como resgatá-la: a criança que ela mais amava. Nessa jornada, os livros tornaram-se os principais aliados da criança para alcançar o coração dessa mãe e acolhê-la com todos os seus temores. O livro, indicado para leitores a partir de 4 anos, é de Kari de la Vega e Fátima Ordinola, tem 48 páginas e tradução de Livia Deorsola.

2. Buraco

“Buraco” é um mergulho simbólico no vazio e no poder transformador das palavras Crédito: Imagem: Reprodução digital | Pequena Zahar

O que, a princípio, parece um mero acidente do acaso logo se revela um mergulho simbólico em um vazio profundo, espesso, difícil de entender. Apesar das tentativas externas de resgate, nada parece surtir efeito, até que, sozinha, ela começa a chorar. E é do choro que nascem palavras, e das palavras, uma saída. O livro tem autoria de Blandina Franco e José Carlos Lollo, 88 páginas e é indicado para leitores a partir de 6 anos.

3. A pequena violinista

O livro “A pequena violinista” apresenta a jornada mágica de uma menina em busca do pai perdido, guiada pela força da música (Imagem: Reprodução digital | Companhia das Letrinhas) Crédito:

Era uma vez uma pequena violinista que tinha um poder sobrenatural: ela enxergava pessoas e lugares por meio de sua mão. Um dia, ela viu seu pai perdido em uma ilha após um naufrágio e, imediatamente, partiu em uma viagem para resgatá-lo. Nessa aventura, seu violino tornou-se um companheiro especial para superar os desafios que encarava pelo caminho. O livro, de Jon Fosse e Øyvind Torseter, com tradução de Guilherme da Silva Braga, tem 40 páginas e é indicado para leitores a partir de 6 anos.

4. Respire fundo, grande monstro vermelho!

“Respire fundo, grande monstro vermelho!” é uma obra interativa sobre medo e autocontrole Crédito: Imagem: Reprodução digital | Brinque-Book

Nesta obra apavorante e divertida, Ed Emberley explora a materialidade do livro para construir uma narrativa totalmente interativa. Por meio de cortes especiais no papel, a cada virada de página, o leitor vai construindo/compondo o monstro: revelando uma figura furiosa que, aos poucos, entre uma respiração e outra, aprende a se acalmar. O livro tem 32 páginas, tradução de Elisa Zanetti e é indicado para leitores a partir de 0 ano.

5. Eu falo como um rio

“Eu falo como um rio” narra, de forma poética, as dificuldades de fala e a força do apoio familiar Crédito: Imagem: Reprodução digital | Pequena Zahar

Em seu primeiro livro ilustrado, o premiado autor canadense Jordan Scott descreve em linguagem habilmente poética a história de um menino com dificuldades na fala, que encontra em seu pai o alicerce capaz de reconectá-lo com o mundo ao seu redor e ajudá-lo a encontrar sua voz. A obra tem 40 páginas, tradução de Julia Bussius e é indicado para leitores a partir de 6 anos.

6. Pássaro preto

“Pássaro preto” ilustra como a imaginação ajuda a lidar com a tristeza e a solidão Crédito: Imagem: Reprodução digital | Companhia das Letrinhas

Por meio de impressionantes ilustrações feitas com a técnica da litografia, acompanhamos um dia na vida de uma menina que, triste ao ouvir uma briga dos pais, encontra conforto na figura de um pássaro preto que a leva para uma jornada reflexiva. Esta narrativa emocionante, de autoria de Suzy Lee, revela como a imaginação e o fantástico podem ajudar a superar a tristeza e a solidão. O livro tem 40 páginas e é indicado para leitores a partir de 6 anos.

7. Os reflexos de Henriqueta

“Os reflexos de Henriqueta” conta como uma menina encontra coragem e confiança com um leão ao seu lado Crédito: Imagem: Reprodução digital | Pequena Zahar

Em uma savana distante, um velho leão morre, deixando seu reflexo sozinho e entediado. Decidido a encontrar alguém em quem possa se ver refletido novamente, ele chega à cidade, onde conhece Henriqueta, uma menina introvertida e que não gosta muito de ir para a escola . De repente, com um leão como reflexo, Henriqueta se sente tremendamente confiante. O livro, de autoria de Marion Kadi e com 48 páginas, é indicado para leitores a partir de 6 anos e tem tradução de Dani Gutfreund.

8. Quero um abraço

“Quero um abraço” narra a busca de um pequeno cacto por afeto e amizade Crédito: Imagem: Reprodução digital | Companhia das Letrinhas

O sonho de Felipe é ganhar um abraço. Mas sua família não é do tipo que demonstra afeto dessa forma. Afinal, abraçar é um assunto um tanto espinhoso quando se é um cacto… Apesar das dificuldades, Felipe não quer desistir. Então ele parte em busca do encontro de alguém que possa ouvir seu pedido, demonstrar empatia, apoiá-lo e, assim, proporcionar o abraço (e a amizade) de que ele tanto precisa. De autoria de Simona Ciraolo, o livro é indicado para leitores a partir de 4 anos, tem 32 páginas e tradução de Nathália Dimambro.

9. Ernesto

“Ernesto” provoca reflexões sobre diferenças, preconceito e solidão Crédito: Imagem: Reprodução digital | Companhia das Letrinhas

Às vezes as pessoas dizem coisas sobre as outras sem nem saber direito o que estão dizendo. É o que acontece na vida do Ernesto: ninguém gosta dele, só porque ele não é igual a todo mundo. Nesta história , de Blandina Franco e José Carlos Lollo, você vai ver o que faz dele tão diferente e pensar: será que ele merece mesmo toda essa solidão? O livro tem tradução de Nathália Dimambro, 40 páginas e é indicado para leitores a partir de 6 anos.

10. O menino com flores no cabelo

“O menino com flores no cabelo” fala de amizade, aceitação e delicadeza diante da dor Crédito: Imagem: Reprodução digital | Pequena Zahar

Uma história comovente de amizade , gentileza e aceitação, que aborda com suavidade doença e sofrimento de uma forma que as crianças possam entender e se sintam inspiradas a apoiar outras pessoas quando enfrentam tempos difíceis. Com autoria de Jarvis, o livro tem 40 páginas, tradução de Julia Bussius e é indicado para leitores a partir de 4 anos.