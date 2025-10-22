CULTURA COREANA

BTS e o impacto cultural do K-pop na família são temas de evento na Ucsal

Com iniciativa da professora Teresa de Oliveira, encontro discute soft power, fandoms e relações familiares na era digital durante a Semana de Mobilização Científica



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 12:12

O grupo sul-coreano BTS é tema de mesa-redonda em universidade Crédito: Reprodução

Por iniciativa da professora Teresa de Oliveira, do curso de Direito da UCSAL e do NDE de Direito, acontece nesta quarta-feira (22), a partir das 19h, no prédio da pós-graduação, a mesa-redonda “Conexões em Transformação: BTS, ARMY, Soft Power e o Diálogo Familiar na Era Digital”. O evento faz parte da programação da Semana de Mobilização Científica (Semoc).

A pesquisadora, que é doutora e mestre em Família pela UCSAL e coordena a Pós-Graduação em Psicologia Jurídica e Mediação de Conflitos da mesma instituição, tem se dedicado ao estudo de teses e dissertações sobre a temática — além de outras áreas do conhecimento — em universidades como a USP e a UERJ. Ela observou, contudo, que na Bahia ainda não havia nenhum tipo de pesquisa sobre o tema e, por isso, se empenhou em trazer essa discussão para a academia baiana.

Montei essa mesa científica e fiquei feliz em conhecer ARMYs (pessoas que integram o fandom do grupo BTS) maduras, mas ainda vemos muito preconceito sobre isso. Como professora de Direito de uma universidade dessa importância, quero quebrar paradigmas e, por isso, busco sair desse estigma de temas Teresa de Oliveira, professora do curso de Direito da UCSAL e do NDE de Direito,