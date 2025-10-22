Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Márcia Luz
Gabriela Cruz
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 12:12
Por iniciativa da professora Teresa de Oliveira, do curso de Direito da UCSAL e do NDE de Direito, acontece nesta quarta-feira (22), a partir das 19h, no prédio da pós-graduação, a mesa-redonda “Conexões em Transformação: BTS, ARMY, Soft Power e o Diálogo Familiar na Era Digital”. O evento faz parte da programação da Semana de Mobilização Científica (Semoc).
A pesquisadora, que é doutora e mestre em Família pela UCSAL e coordena a Pós-Graduação em Psicologia Jurídica e Mediação de Conflitos da mesma instituição, tem se dedicado ao estudo de teses e dissertações sobre a temática — além de outras áreas do conhecimento — em universidades como a USP e a UERJ. Ela observou, contudo, que na Bahia ainda não havia nenhum tipo de pesquisa sobre o tema e, por isso, se empenhou em trazer essa discussão para a academia baiana.
BTS
Teresa de Oliveira,professora do curso de Direito da UCSAL e do NDE de Direito,
O evento é aberto ao público, e quem desejar participar pode comparecer ao prédio da pós-graduação da UCSAL, em Pituaçu, ou acompanhar a transmissão on-line pelo link da plataforma Google Meet: http://meet.google.com/ygg-kvrz-fjx