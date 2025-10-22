HALLOWEEN

Cinemark promove maratona com filmes de terror

Ingressos custam R$ 13 e festival começa nesta quinta (23)

O Halloween está próximo e a rede Cinemark promove mais uma edição da Temporada do Terror 2025, que reexibe clássicos do gênero. Serão 11 filmes apresentados desta quinta (23) até 5 de novembro, com ingressos vendidos a R$ 13.

Entre os destaques da programação especial estão Drácula de Bram Stoker, clássico de Francis Ford Coppola que acompanha o vampiro, interpretado por Gary Oldman, em um jogo de sedução e horror com Mina Harker, vivida por Winona Ryder. Festejando duas décadas do lançamento original, A Noiva Cadáver, de Tim Burton, também está na lista, assim como O Bebê de Rosemary, Tubarão, A Própria Carne, O Telefone Preto 2, Sexta-Feira 13, O Bebê de Rosemary, ParaNorman, Psicose, Five Nights At Freddy’s e O Exorcista (1973).