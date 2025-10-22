Acesse sua conta
Cinemark promove maratona com filmes de terror

Ingressos custam R$ 13 e festival começa nesta quinta (23)

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 06:00

Drácula de Bram Stoker
Drácula de Bram Stoker está na programação Crédito: divulgação

O Halloween está próximo e a rede Cinemark promove mais uma edição da Temporada do Terror 2025, que reexibe clássicos do gênero. Serão 11 filmes apresentados desta quinta (23) até 5 de novembro, com ingressos vendidos a R$ 13.

Entre os destaques da programação especial estão Drácula de Bram Stoker, clássico de Francis Ford Coppola que acompanha o vampiro, interpretado por Gary Oldman, em um jogo de sedução e horror com Mina Harker, vivida por Winona Ryder. Festejando duas décadas do lançamento original, A Noiva Cadáver, de Tim Burton, também está na lista, assim como O Bebê de Rosemary, Tubarão, A Própria Carne, O Telefone Preto 2, Sexta-Feira 13, O Bebê de Rosemary, ParaNorman, Psicose, Five Nights At Freddy’s e O Exorcista (1973).

Veja filmes que estão no Festival de Terror do Cinemark

O Bebê de Rosemary por divulgação
Drácula de Bram Stoker por divulgação
Psicose por divulgação
O Exorcista por divulgação
O Telefone Preto 2 por divulgação
Sexta-feira 13 por divulgação
It: A Coisa por divulgação
A Noiva Cadáver por divulgação
1 de 8
O Bebê de Rosemary por divulgação

Cinema

