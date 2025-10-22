Acesse sua conta
Festival leva peças do interior ao Museu de Arte da Bahia

Iniciativa do Teatro Vila Velha, mostra Teatro de Cabo a Rabo acontece de hoje (22) a domingo (26)

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 06:00

Espetáculo Borépetei. Uno, de Ilhéus
Espetáculo Borépetei. Uno, de Ilhéus Crédito: divulgação

Em programação cultural intensa no Museu de Arte da Bahia, o Teatro Vila Velha realiza mais uma edição da Mostra Teatro de Cabo a Rabo, que acontece de hoje (22) a domingo (26), tanto com programação gratuita quanto com valores a preços populares. Valorizando a produção contemporânea das artes cênicas do Interior do estado, o projeto homenageia em 2025 os 30 anos do Teatro Popular de Ilhéus, criado por Echio Reis, que também fundou o Vila em 1964.

O Teatro Popular de Ilhéus abre a programação nesta quarta (22), às 19h, em dose dupla: com apresentação do espetáculo Borépetei.Uno, palavra que na língua tupi significa “o que contém tudo e está contido em tudo”, e lançamento das coletâneas da editora TPI, Arquivos da Cena - 30 anos de Dramaturgia (com peças de Équio Reis e Romualdo Lisboa) e Terreiro do Brincar - Teatro para infâncias (com peças de Romualdo Lisboa).

Mostra Teatro de Cabo a Rabo 2025

Espetáculo O Salto - Oca das Artes, do Vale do Capão por divulgação
Peça AKoko Lati Wa Ni - Tempo de Ser, de Feira de Santana por divulgação
Espetáculo Borépetei. Uno, de Ilhéus por divulgação
Espetáculo Néu Amistrongui e o Jegue Apolo, de Vitória da Conquista por divulgação
1 de 4
Espetáculo O Salto - Oca das Artes, do Vale do Capão por divulgação

Os espetáculos da Mostra de Teatro Cabo a Rabo são Borépetei.Uno (dia 22, 19h), Néu Amistrongui e o Jegue Apolo (dia 24, 15h), O Salto (dia 25, 17h), e Akoko Lat Wa Ni - Tempo de Ser (dia 26, 17h).

A Mostra Teatro de Cabo a Rabo 2025 promove também bate-papos através do projeto Fala Vila. Na quinta (23), às 19h, o tema da conversa que acontece no auditório do MAB é Sustentabilidade Além da(o) Capital, com mediação de Wanderley Meira e a participação de Júlia Lorrana (Cia. Única de Teatro), Yoshi Aguiar (Grupo Finos Trapos), Ninha Almeida (Oca das Artes) e Romualdo Lisboa (Teatro Popular de Ilhéus/TPI). Na sexta (24), às 17h, também no auditório, o bate-papo acontece sob o tema O Caminho é em Rede?, com mediação de Fernanda Paquelet e as participações de Lara Torrezan (Pavio) e Gilberto Morais (Rede de Teatro do Velho Chico). Programação no site do Teatro Vila Velha

Teatro

