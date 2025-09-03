Acesse sua conta
Erro antigo volta a aparecer em Vale Tudo após quatro meses; veja

Novela tem sido criticada por furos no roteiro e falhas em gravação

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:34

Fátima (Bella Campos) gravou vídeo para os seguidores
Fátima (Bella Campos) gravou vídeo para os seguidores Crédito: Reprodução

Apesar de ter recuperado a audiência, a novela "Vale Tudo" segue acumulando críticas por furos de roteiro e falhas técnicas. Na última terça-feira (2), um erro já conhecido do público voltou a se repetir, reforçando a sensação de descuido na produção.

Na cena, Maria de Fátima (Bella Campos) reaparece nas redes sociais para justificar seu sumiço. Livre da influência da família Roitman, a influenciadora grava um vídeo para os seguidores - mas não foi necessário um olhar mais atento para perceber que, enquanto a personagem segura o celular na vertical, a mensagem exibida para o público aparece em formato horizontal.

O mesmo deslize já havia ocorrido no capítulo de 16 de maio, quando Vasco (Thiago Martins) gravou um vídeo para criticar Lucimar (Ingrid Gaigher) por querer colocá-lo na Justiça para contribuir de maneira mais ativa com a criação de Jorginho (Rafael Fuchs).

Na gravação, Fátima tenta dar um tom inspirador ao retorno: "Oi, Fatymores. O dia de hoje é um dia muito importante. É um marco, um recomeço, e eu particularmente sou muito apegada a esses rituais", começou a personagem.

Signos dos personagens de Vale Tudo

Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo
Raquel é uma virginiana nata: metódica em suas funções, honesta, trabalhadora e coerente com suas convicções por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima é uma vilã escorpiana. Ela molda sua história através da intensidade e da ambição, com inteligência para sempre se sair por cima nas situações por Reprodução / TV Globo
Marco Aurélio é do signo de Áries. Impulsivo, comunicativo e frio, ele é descrito como carrasco pelos outros personagens da novela. Além disso, está disposto a qualquer coisa para alcançar o topo por Reprodução
Solange Duprat não se deixa ser manipulada, é independente, gosta de ser admirada e mantém uma postura sociável, qualidades do signo de Gêmeos por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman enfrenta uma luta contra o alcoolismo, com os dramas e os desafios emocionais da doença. A sensibilidade da personagem e a conexão que ela demonstra com a família são características do signo de Peixes. por Manoella Mello/TV Globo
Ivan é de Libra. Está sempre em busca da conciliação e preza pelo confortável. Também sofre com a indecisão em meio a tanta corrupção por Reprodução/TV Globo
Celina é protetora e sensível, e tenta família unida e preservar os valores morais. Com seu instinto cuidador, é do signo de Câncer por TV Globo/Divulgação
1 de 8
Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo

"A verdade, gente, é que eu fechei esse perfil porque eu tava muito longe de mim, eu tava muito pro outro, sabe? Mas, durante todo esse tempo, eu percebi uma coisa muito importante. Como é bom a gente reavaliar os nossos acordos", continuou.

"É, sabe? A gente entender o que é que tá sendo bom pra gente, o que é que não tá. E o que não estiver sendo bom, meus amores, é só você tirar da sua vida, entendeu? Viver em paz, plena", seguiu Fátima.

"Eu tive a certeza que vocês, meus Fatymores, iam estar aqui, comigo, quando eu voltasse. Eu sei que vocês não vão me abandonar, e eu tô aqui pra agradecer e dizer que vem muita novidade por aí. Fiquem de olho! Beijos", finalizou.

Veja como ficou o vídeo na horizontal de Fátima:

Fátima grava vídeo em Vale Tudo
Fátima grava vídeo em Vale Tudo Crédito: Reprodução

