Erro antigo volta a aparecer em Vale Tudo após quatro meses; veja

Novela tem sido criticada por furos no roteiro e falhas em gravação

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:34

Fátima (Bella Campos) gravou vídeo para os seguidores Crédito: Reprodução

Apesar de ter recuperado a audiência, a novela "Vale Tudo" segue acumulando críticas por furos de roteiro e falhas técnicas. Na última terça-feira (2), um erro já conhecido do público voltou a se repetir, reforçando a sensação de descuido na produção.

Na cena, Maria de Fátima (Bella Campos) reaparece nas redes sociais para justificar seu sumiço. Livre da influência da família Roitman, a influenciadora grava um vídeo para os seguidores - mas não foi necessário um olhar mais atento para perceber que, enquanto a personagem segura o celular na vertical, a mensagem exibida para o público aparece em formato horizontal.

O mesmo deslize já havia ocorrido no capítulo de 16 de maio, quando Vasco (Thiago Martins) gravou um vídeo para criticar Lucimar (Ingrid Gaigher) por querer colocá-lo na Justiça para contribuir de maneira mais ativa com a criação de Jorginho (Rafael Fuchs).

Na gravação, Fátima tenta dar um tom inspirador ao retorno: "Oi, Fatymores. O dia de hoje é um dia muito importante. É um marco, um recomeço, e eu particularmente sou muito apegada a esses rituais", começou a personagem.

"A verdade, gente, é que eu fechei esse perfil porque eu tava muito longe de mim, eu tava muito pro outro, sabe? Mas, durante todo esse tempo, eu percebi uma coisa muito importante. Como é bom a gente reavaliar os nossos acordos", continuou.

"É, sabe? A gente entender o que é que tá sendo bom pra gente, o que é que não tá. E o que não estiver sendo bom, meus amores, é só você tirar da sua vida, entendeu? Viver em paz, plena", seguiu Fátima.

"Eu tive a certeza que vocês, meus Fatymores, iam estar aqui, comigo, quando eu voltasse. Eu sei que vocês não vão me abandonar, e eu tô aqui pra agradecer e dizer que vem muita novidade por aí. Fiquem de olho! Beijos", finalizou.

