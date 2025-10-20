TAROT CIGANO

Baralho Cigano desta segunda (20 de outubro): descubra a carta e o conselho para cada signo

As cartas do Baralho Cigano revelam o que o destino prepara e o conselho para seguir com equilíbrio e fé

Fernanda Varela

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 04:00

A energia desta segunda-feira vem marcada pela carta da Montanha, símbolo de força, paciência e persistência. É um dia de aprendizado e superação, em que cada signo enfrentará seus próprios desafios, mas também receberá a chance de provar sua determinação. As cartas do Baralho Cigano revelam o que o destino prepara e o conselho para seguir com equilíbrio e fé.

Áries – Carta do Chicote

A energia é intensa e exige controle emocional. Discussões e impaciência podem surgir. Use o fogo ariano para resolver, não para ferir.

Conselho: evite impulsos e canalize a raiva em movimento. O autocontrole será sua vitória.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Touro – Carta da Âncora

O dia pede estabilidade e foco. Você pode se sentir preso a algo, mas a carta lembra que firmeza é diferente de estagnação.

Conselho: confie na sua força e não desista do que é sólido. A segurança vem da constância.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Gêmeos – Carta da Cegonha

Mudanças positivas se aproximam, mas pedem adaptação. Notícias inesperadas podem te tirar do eixo.

Conselho: abrace o novo sem medo. O que chega agora renova sua energia e abre portas.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Câncer – Carta do Coração

Os sentimentos estarão intensos. Emoções antigas podem reaparecer e despertar saudade.

Conselho: siga o que o coração pede, mas com maturidade. O amor é força, não fraqueza.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Leão – Carta do Sol

Sucesso e reconhecimento iluminam seu caminho. A energia é de conquista, mas é preciso manter os pés no chão.

Conselho: use o brilho com sabedoria. A humildade fará sua luz alcançar ainda mais pessoas.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Virgem – Carta da Raposa

Atenção redobrada. Há situações que exigem olhar crítico e prudência. Confie na sua percepção.

Conselho: observe antes de agir. A esperteza será a chave para evitar armadilhas.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos 1 de 5

Libra – Carta dos Lírios

Um clima de paz e conciliação se aproxima. O dia favorece perdões e reconciliações.

Conselho: fale com leveza e evite julgamentos. O equilíbrio emocional será sua maior conquista.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo 1 de 5

Escorpião – Carta do Caixão

Transformações profundas se anunciam. Algo precisa ser encerrado para dar lugar ao novo.

Conselho: aceite o fim sem medo. Todo recomeço nasce de um encerramento necessário.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo 1 de 6

Sagitário – Carta do Cavaleiro

Movimento e novidades à vista. É um dia para agir e avançar com confiança.

Conselho: siga em frente sem olhar para trás. O universo recompensa quem não estaciona.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista 1 de 5

Capricórnio – Carta da Torre

Momento de introspecção e reflexão. O isolamento pode trazer respostas importantes.

Conselho: olhe para dentro antes de agir. A sabedoria está no silêncio.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra 1 de 5

Aquário – Carta das Estrelas

Inspiração e clareza mental marcam o dia. Ideias antigas podem se tornar planos concretos.

Conselho: confie na intuição e mantenha a fé. O que parece distante começará a se aproximar.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa 1 de 5

Peixes – Carta da Cruz

O dia pode trazer cansaço e desafios emocionais, mas há um propósito maior em tudo.

Conselho: não desista. A fé será seu abrigo e sua força para atravessar o que parece impossível.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5

