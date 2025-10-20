Baralho Cigano desta segunda (20 de outubro): descubra a carta e o conselho para cada signo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 04:00
A energia desta segunda-feira vem marcada pela carta da Montanha, símbolo de força, paciência e persistência. É um dia de aprendizado e superação, em que cada signo enfrentará seus próprios desafios, mas também receberá a chance de provar sua determinação. As cartas do Baralho Cigano revelam o que o destino prepara e o conselho para seguir com equilíbrio e fé.
Áries – Carta do Chicote
A energia é intensa e exige controle emocional. Discussões e impaciência podem surgir. Use o fogo ariano para resolver, não para ferir.
Conselho: evite impulsos e canalize a raiva em movimento. O autocontrole será sua vitória.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Touro – Carta da Âncora
O dia pede estabilidade e foco. Você pode se sentir preso a algo, mas a carta lembra que firmeza é diferente de estagnação.
Conselho: confie na sua força e não desista do que é sólido. A segurança vem da constância.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Gêmeos – Carta da Cegonha
Mudanças positivas se aproximam, mas pedem adaptação. Notícias inesperadas podem te tirar do eixo.
Conselho: abrace o novo sem medo. O que chega agora renova sua energia e abre portas.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Câncer – Carta do Coração
Os sentimentos estarão intensos. Emoções antigas podem reaparecer e despertar saudade.
Conselho: siga o que o coração pede, mas com maturidade. O amor é força, não fraqueza.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Leão – Carta do Sol
Sucesso e reconhecimento iluminam seu caminho. A energia é de conquista, mas é preciso manter os pés no chão.
Conselho: use o brilho com sabedoria. A humildade fará sua luz alcançar ainda mais pessoas.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Virgem – Carta da Raposa
Atenção redobrada. Há situações que exigem olhar crítico e prudência. Confie na sua percepção.
Conselho: observe antes de agir. A esperteza será a chave para evitar armadilhas.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Libra – Carta dos Lírios
Um clima de paz e conciliação se aproxima. O dia favorece perdões e reconciliações.
Conselho: fale com leveza e evite julgamentos. O equilíbrio emocional será sua maior conquista.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Escorpião – Carta do Caixão
Transformações profundas se anunciam. Algo precisa ser encerrado para dar lugar ao novo.
Conselho: aceite o fim sem medo. Todo recomeço nasce de um encerramento necessário.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Sagitário – Carta do Cavaleiro
Movimento e novidades à vista. É um dia para agir e avançar com confiança.
Conselho: siga em frente sem olhar para trás. O universo recompensa quem não estaciona.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Capricórnio – Carta da Torre
Momento de introspecção e reflexão. O isolamento pode trazer respostas importantes.
Conselho: olhe para dentro antes de agir. A sabedoria está no silêncio.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Aquário – Carta das Estrelas
Inspiração e clareza mental marcam o dia. Ideias antigas podem se tornar planos concretos.
Conselho: confie na intuição e mantenha a fé. O que parece distante começará a se aproximar.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
Peixes – Carta da Cruz
O dia pode trazer cansaço e desafios emocionais, mas há um propósito maior em tudo.
Conselho: não desista. A fé será seu abrigo e sua força para atravessar o que parece impossível.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Mensagem do Baralho
O Baralho Cigano lembra que cada desafio traz uma lição. Nesta segunda-feira, o destino testa sua resistência, mas também te mostra o quanto você é capaz. Caminhe com fé, e a Montanha que hoje parece pesada se tornará o símbolo da sua vitória.