Baralho Cigano desta segunda (20 de outubro): descubra a carta e o conselho para cada signo

As cartas do Baralho Cigano revelam o que o destino prepara e o conselho para seguir com equilíbrio e fé

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 04:00

Baralho cigano
Baralho cigano Crédito: Shutterstock

A energia desta segunda-feira vem marcada pela carta da Montanha, símbolo de força, paciência e persistência. É um dia de aprendizado e superação, em que cada signo enfrentará seus próprios desafios, mas também receberá a chance de provar sua determinação. As cartas do Baralho Cigano revelam o que o destino prepara e o conselho para seguir com equilíbrio e fé.

Áries – Carta do Chicote

A energia é intensa e exige controle emocional. Discussões e impaciência podem surgir. Use o fogo ariano para resolver, não para ferir.

Conselho: evite impulsos e canalize a raiva em movimento. O autocontrole será sua vitória.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Touro – Carta da Âncora

O dia pede estabilidade e foco. Você pode se sentir preso a algo, mas a carta lembra que firmeza é diferente de estagnação.

Conselho: confie na sua força e não desista do que é sólido. A segurança vem da constância.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Gêmeos – Carta da Cegonha

Mudanças positivas se aproximam, mas pedem adaptação. Notícias inesperadas podem te tirar do eixo.

Conselho: abrace o novo sem medo. O que chega agora renova sua energia e abre portas.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Câncer – Carta do Coração

Os sentimentos estarão intensos. Emoções antigas podem reaparecer e despertar saudade.

Conselho: siga o que o coração pede, mas com maturidade. O amor é força, não fraqueza.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Leão – Carta do Sol

Sucesso e reconhecimento iluminam seu caminho. A energia é de conquista, mas é preciso manter os pés no chão.

Conselho: use o brilho com sabedoria. A humildade fará sua luz alcançar ainda mais pessoas.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Virgem – Carta da Raposa

Atenção redobrada. Há situações que exigem olhar crítico e prudência. Confie na sua percepção.

Conselho: observe antes de agir. A esperteza será a chave para evitar armadilhas.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Libra – Carta dos Lírios

Um clima de paz e conciliação se aproxima. O dia favorece perdões e reconciliações.

Conselho: fale com leveza e evite julgamentos. O equilíbrio emocional será sua maior conquista.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Escorpião – Carta do Caixão

Transformações profundas se anunciam. Algo precisa ser encerrado para dar lugar ao novo.

Conselho: aceite o fim sem medo. Todo recomeço nasce de um encerramento necessário.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Sagitário – Carta do Cavaleiro

Movimento e novidades à vista. É um dia para agir e avançar com confiança.

Conselho: siga em frente sem olhar para trás. O universo recompensa quem não estaciona.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Capricórnio – Carta da Torre

Momento de introspecção e reflexão. O isolamento pode trazer respostas importantes.

Conselho: olhe para dentro antes de agir. A sabedoria está no silêncio.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Aquário – Carta das Estrelas

Inspiração e clareza mental marcam o dia. Ideias antigas podem se tornar planos concretos.

Conselho: confie na intuição e mantenha a fé. O que parece distante começará a se aproximar.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Peixes – Carta da Cruz

O dia pode trazer cansaço e desafios emocionais, mas há um propósito maior em tudo.

Conselho: não desista. A fé será seu abrigo e sua força para atravessar o que parece impossível.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Mensagem do Baralho

O Baralho Cigano lembra que cada desafio traz uma lição. Nesta segunda-feira, o destino testa sua resistência, mas também te mostra o quanto você é capaz. Caminhe com fé, e a Montanha que hoje parece pesada se tornará o símbolo da sua vitória.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Tarot Astrologia Baralho Cigano

