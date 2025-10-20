MAGIA NA LIMPEZA

Apenas 3 ingredientes: aprenda truque para limpar seu sofá e deixar ele novo

Com bicarbonato e mais dois ingredientes você deixa o estofado como novo

J Jenny Perossi

Agência Correio

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 06:00

O ideal é aplicar a mistura com um pano Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Todos conhecemos alguns truques caseiros que, embora simples, trazem resultados milagrosos. Dessa vez o truque que se tornou popular nas redes sociais é uma mistura de apenas três ingredientes que deixam o sofá como novo

Esse pequeno achado doméstico foi divulgado pela usuária @simplefast1 no Youtube, e mostra como não precisamos pagar uma fortuna para limpar o sofá, muito menos trocar o estofado, quando sujamos o cômodo da sala de estar.

O segredo são três ingredientes simples: detergente, bicarbonato de sódio e água. Veja só como é simples limpar e tirar manchas do seu sofá em casa.

Mistura mágica

Não precisa se preocupar em medidas exatas, apenas misture cerca de meio litro de água morna com uma colher de sopa de bicarbonato com uma colher de sopa de detergente. Misture até que estejam bem combinados e sua solução mágica está pronta.

O detergente retira gordura e poeira, enquanto o bicarbonato neutraliza odores. Já a água morna serve para dissolver melhor a mistura e fazer a reação acontecer mais rápido.

Para aplicar com eficácia, e não acabar com o estofado no processo de limpeza, prefira utilizar o lado macio da esponja ou um pano de microfibra, que não deve agredir o estofado.

Como usar a mistura

Para conseguir alcançar até os cantos mais difíceis, enrole a toalha em uma espátula ou na tampa de uma panela. O segredo do pano de microfibra é não estar muito molhado, mas apenas levemente úmido com a mistura.

Aplicando com calma e fazendo movimentos circulares, você uniformiza a textura e o acabamento do seu sofá, fazendo ele parecer novo de novo. Depois, para finalizar, passe um pouco de amaciante, mas bem pouco, da mesma maneira que o pano com a mistura.