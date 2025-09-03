FAMOSOS

Alice Braga surge em clima romântico com a namorada em viagem pela Itália: 'Pausa na vida'

Atriz e produtora compartilham momentos apaixonados na paradisíaca Pantelária, na Sicília

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12:41

Alice Braga e Renata Brandão Crédito: Reprodução/Instagram

Alice Braga e a namorada, a produtora de cinema Renata Brandão, encantaram os seguidores ao compartilharem registros de uma viagem pela Itália. Nas redes sociais, Renata publicou fotos das duas explorando a paradisíaca ilha de Pantelária, localizada na Sicília, no Mar Mediterrâneo, e escreveu na legenda: “Pausa na vida”.

Discretas em relação à vida pessoal, Alice e Renata assumiram o romance em 2024. Desde então, dividem momentos especiais com o público, sempre de forma carinhosa e reservada. Ainda no ano passado, a atriz visitou o Espírito Santo para conhecer a família da produtora, marcando uma etapa importante na relação.

O casal já havia trocado declarações públicas em outras ocasiões. No Dia dos Namorados, em julho, Renata postou uma foto em que aparece beijando Alice em alto-mar e se declarou à atriz. Na ocasião, Alice respondeu de forma apaixonada: “Minha namorada. Tanto amor”.

No início do ano, foi a vez da protagonista de Eu Sou a Lenda (2007) e O Ritual (2011) celebrar a parceira. Alice publicou um vídeo das duas juntas e prestou homenagem a Renata pelas indicações do filme Ainda Estou Aqui ao Oscar, exaltando o talento e a dedicação da produtora.