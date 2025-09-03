NOVELA DAS 6

Dita conquista declaração apaixonada de Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (03)

Capítulo promete emoção, disputas acirradas e novas reviravoltas na trama de Walcyr Carrasco

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 05:00

Candinho (Sergio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quarta (03) de Êta Mundo Melhor! reserva fortes emoções para o público. A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, terá disputas acirradas, clima de festa e declarações inesperadas.

Na trama, todos ficam na expectativa para saber quem será coroada como a nova rainha da rádio. Enquanto Quinzinho garante a Medeia que seu coração pertence a Cunegundes e promete lutar por seu perdão, Anabela faz uma promessa para que Dita saia vitoriosa no concurso.

O momento mais aguardado acontece quando Lúcio anuncia o resultado: Dita vence por apenas um voto de diferença. A revelação causa surpresa, mas Candinho logo deduz que o voto decisivo foi o dele. A comemoração toma conta do local, enquanto Zulma se enfurece com a derrota e Olímpia se revolta diante da vitória inesperada.

Em meio à festa, Candinho entrega a coroa à amada e aproveita para se declarar de forma apaixonada. O casal troca juras de amor, levando todos ao redor a vibrar com a cena.

Enquanto isso, Celso e Estela começam a planejar o futuro casamento, e Mirtes conta a Ernesto que Tamires conseguiu levantar uma quantia em dinheiro.