Carolina Kasting rebate Patrícia Poeta no Encontro e esclarece carreira após 'Terra Nostra'

Atriz garante que nunca deixou de atuar, mesmo longe das novelas

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 16:11

Carolina Kasting rebate Patrícia Poeta no Encontro e esclarece carreira após 'Terra Nostra'
Carolina Kasting rebate Patrícia Poeta no Encontro e esclarece carreira após 'Terra Nostra'

Carolina Kasting, conhecida por dar vida à marcante Rosana em Terra Nostra (1999), voltou às telas nesta terça-feira (02) durante participação no Encontro. Questionada por Patrícia Poeta sobre o afastamento da TV, a atriz surpreendeu ao corrigir a apresentadora: apesar de não aparecer em novelas desde Salve-se Quem Puder (2020), nunca deixou de trabalhar como atriz.

“Na verdade, eu nunca parei, porque dentro de mim eu nunca parei. Eu faço teatro e semana que vem estarei rodando um filme. Estou sempre trabalhando, mas sou apaixonada por novela”, afirmou Carolina, ressaltando a importância do gênero em sua trajetória artística.

A atriz destacou também o vínculo especial que criou com o público por meio das novelas. “Foi onde iniciei minha formação. Hoje temos as redes sociais, mas quando você está no ar, a troca com o público é diferente e muito intensa”, completou.

Durante a entrevista, Carolina comentou ainda sobre a repercussão de sua personagem Rosana, antagonista de Giuliana (Ana Paula Arósio) na trama de Benedito Ruy Barbosa. Na época, a jovem foi odiada por parte da audiência, mas a atriz acredita que, com o olhar atual, o público pode enxergar nuances diferentes.

“A Rosana gerou muita polêmica, amor e ódio. Hoje conseguimos entendê-la de outra forma: era uma jovem impulsiva, que lutava pelos próprios desejos. Ela não era necessariamente uma vilã, mas alguém que fazia contraponto à Giuliana. Nenhuma das duas era totalmente mocinha ou vilã, ambas tinham conflitos”, explicou.

Carolina Kasting

Carolina Kasting por Reprodução/Redes Sociais
Carolina Kasting e a filha por Reprodução
Carolina Kasting rebate Patrícia Poeta no Encontro e esclarece carreira após 'Terra Nostra' por Reprodução/Redes Sociais
Rosana (Carolina Kasting) em Terra Nostra por Divulgação/Globo
Cena de Rosana (Carolina Kasting) em Terra Nostra por Divulgação/Globo
Bastidores da novela Terra Nostra com Antonio Fagundes, Carolina Kasting e Thiago Lacerda por Divulgação/Globo
Rosana (Carolina Kasting) em Terra Nostra por Divulgação/Globo
Carolina Kasting como Agnes em Salve-se Quem Puder, em 2020 por Divulgação/Globo
Carolina Kasting por Reprodução/Redes Sociais
Carolina Kasting interpretou Mariquinha na novela 'Cabocla', de 2004 por Reprodução/TV Globo
1 de 10
Carolina Kasting por Reprodução/Redes Sociais

Mesmo sem papéis fixos em novelas nos últimos anos, Carolina Kasting se manteve ativa em diferentes frentes. Ela esteve em produções como 'Porto dos Milagres', 'Mulheres Apaixonadas', 'Kubanacan', 'Cabocla', 'O Profeta', 'Duas Caras', 'O Astro', 'Amor à Vida' e 'Além do Tempo'.

Em 2018, integrou o elenco da novela portuguesa 'Valor da Vida', exibida atualmente no Brasil pela Band. Além da atuação, a artista também se dedica às artes plásticas e à poesia, com exposições em galerias do Rio de Janeiro.

Agora, com 'Terra Nostra' de volta na Globo, Carolina revive a repercussão de um de seus papéis mais lembrados e reforça: apesar de longe dos folhetins, sua carreira segue firme no teatro, no cinema e nas artes.

