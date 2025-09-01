Acesse sua conta
Por onde anda Ana Paula Arósio, a Giuliana de 'Terra Nostra'

Atriz era estrela do horário nobre da Globo e hoje vive reclusa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 11:11

Ana Paula Arósio antes e depois
Ana Paula Arósio antes e depois Crédito: TV Globo/Arquivo e Reprodução

A novela "Terra Nostra" estará de volta à televisão a partir desta segunda-feira (1º), quando começará a ser reprisada no "Edição Especial", da Globo. O retorno da trama, exibida originalmente em 1999, reacende uma pergunta: por onde anda Ana Paula Arósio?

Na saga de Benedito Ruy Barbosa, a atriz deu vida à jovem imigrante italiana Giuliana, formando o par romântico com Thiago Lacerda, que interpretava Matteo. Na época, tinha apenas 24 anos, mas já havia brilhado em "Hilda Furacão" (1998) e era considerada um dos rostos mais bonitos e reconhecidos da teledramaturgia.

Em seguida, a artista participou de trabalhos marcantes em "Os Maias" (2001), "Páginas da Vida" (2006) e a minissérie "Um Só Coração" (2004). No cinema, estrelou produções como "Celeste & Estrela" (2005) e "Anita e Garibaldi" (2013). 

Sua última participação em novelas ocorreu no remake de "Ciranda de Pedra" (2008). Ainda esteve no seriado "Na Forma da Lei", de 2010, e, no ano seguinte, participaria de "Insensato Coração". Mas surpreendeu e decidiu abandonar as gravações do folhetim às vésperas da estreia, alegando "motivos pessoais". Desde então, desapareceu das telinhas.

Em 2010, a atriz se casou com o arquiteto Henrique Plombon Pinheiro, com quem vive desde então. Fixou residência em uma pequena cidade no interior de São Paulo e, cinco anos depois, os dois se mudaram para Swindon, uma pequena cidade inglesa, com cerca de 200 mil habitantes. Na nova vida, longe do Brasil, o casal se dedica à produção rural, em uma fazenda.

O universo "agro" sempre foi uma das paixões de Ana Paula. Não à toa, o casamento com Henrique aconteceu no sítio da atriz, em Santa Rita de Passa Quatro, em São Paulo, no dia de seu aniversário (16 de julho) de 35 anos. Apaixonados por equitação, os dois chegaram à cerimônia montados em cavalos. 

Antes de Henrique, a artista viveu relacionamentos com famosos, como os atores Marcos Palmeira e Tarcísio Filho.

Ao longo dos últimos 15 anos em que esteve afastada da televisão, Ana Paula Arósio fez raríssimas aparições públicas. Em 2020, fez um comercial de um banco, no qual recebeu cerca de R$ 8 milhões. 

No segundo semestre do ano passado, foi "flagrada" saindo de uma farmácia, em uma outra ação publicitária. Segundo a "Folha de São Paulo", ela teria recebido R$ 700 mil para participar da campanha, que também promovia uma marca de suplementos.

Em maio, Ana Paula participou do videocast "O futuro já começou – Histórias da nossa história", da TV Globo. Contou, por exemplo, sobre quando montou a cavalo nos Estúdios Globo durante as gravações de “Terra Nostra”. "Em novela de época a gente sempre usa cavalos. E os meninos responsáveis pelos cavalos me deixavam montar o quebra-coco, que era um cavalo super mansinho", lembrou.

No mês seguinte, a atriz - que atualmente tem 50 anos - esteve em uma palestra privada voltada a farmacêuticos. Ela chegou ovacionada e falou sobre autocuidado. "É empoderador sair de casa e ver que já me cuidei e estou pronta para o mundo. Ter amor consigo mesmo é o que te permite dar amor. Saúde é amor. Ver alguém saudável, se importar com a saúde dela é amar aquela pessoa", disse Ana Paula, em um dos trechos publicados no Instagram por uma pessoa que estava presente.

