Luciano Huck fica em saia justa após Dado Dolabella virar piada na Dança dos Famosos

Luan Pereira falou sobre confusão com ator e deixou apresentador desconcertado

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 09:56

Luciano Huck Crédito: Reprodução/Instagram

Luciano Huck se mostrou desconfortável após a confusão entre Dado Dolabella, Luan Pereira e Wanessa Camargo virar piada durante o 'Dança dos Famosos', da TV Globo. O apresentador ficou em saia justa ao perceber que os participantes do quadro estavam comentando sobre a treta, que aconteceu no Rio de Janeiro no dia 21 de agosto.

A briga voltou à tona depois que Ed Gama brincou sobre uma possível luta entre Luan e Dado. "De um lado, pesando 45 quilos e com 2,36m de altura, Luan Pereira. Do outro lado… Já estou treinando pra ele quando ele for lá com o rapaz", disse o humorista, citando o programa que ele apresenta, o "Fight Music Show". "Que rapaz?", questionou o cantor.

Lívia Andrade entrou na brincadeira, e respondeu: "O que tem dado trabalho". Diante da situação, Huck pediu: "Sem assoprar a brasa, por favor. Nós falamos apenas do nosso elenco". Lívia reforçou: "Foi tão sério, que ele até apelou pro nosso pastor, não foi?".