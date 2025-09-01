Luciano Huck fica em saia justa após Dado Dolabella virar piada na Dança dos Famosos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 09:56
Luciano Huck se mostrou desconfortável após a confusão entre Dado Dolabella, Luan Pereira e Wanessa Camargo virar piada durante o 'Dança dos Famosos', da TV Globo. O apresentador ficou em saia justa ao perceber que os participantes do quadro estavam comentando sobre a treta, que aconteceu no Rio de Janeiro no dia 21 de agosto.
A briga voltou à tona depois que Ed Gama brincou sobre uma possível luta entre Luan e Dado. "De um lado, pesando 45 quilos e com 2,36m de altura, Luan Pereira. Do outro lado… Já estou treinando pra ele quando ele for lá com o rapaz", disse o humorista, citando o programa que ele apresenta, o "Fight Music Show". "Que rapaz?", questionou o cantor.
Dado Dolabella e Wanessa Camargo
Lívia Andrade entrou na brincadeira, e respondeu: "O que tem dado trabalho". Diante da situação, Huck pediu: "Sem assoprar a brasa, por favor. Nós falamos apenas do nosso elenco". Lívia reforçou: "Foi tão sério, que ele até apelou pro nosso pastor, não foi?".
Em seguida, Luan contou que buscou apoio espiritual para lidar com o episódio. "Sou muito paz, sou muito de Jesus Cristo no coração. Quando acontece essas coisas na minha vida… Na verdade nunca aconteceu, né? Mas aconteceu e nós mantém a paz e joga pra Jesus Cristo que ele resolve".