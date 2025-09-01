Acesse sua conta
Noiva descobre madrasta de branco no casamento: 'Tirou foto com meu buquê'; VÍDEO

Ana Alice viralizou ao compartilhar relato nas redes sociais: 'Estou até nervosa'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 09:29

Noiva viralizou com relato sobre madrasta
Noiva viralizou com relato sobre madrasta Crédito: Reprodução/TikTok

Parece exagero ter que explicar aos convidados de um casamento que o branco é a cor da noiva, certo? Mesmo assim, uma jovem de Minas Gerais fez questão de reforçar a etiqueta. Mal sabia ela que, apesar de avisar no convite que o tom estava proibido para as convidadas, alguém apareceria de branco em seu grande dia… Sua madrasta.

Ana Alice viralizou ao compartilhar, nas redes sociais, o momento em que descobre a roupa que a namorada de seu pai está usando em sua cerimônia de casamento. No vídeo, que já tem quase 17 milhões de visualizações no TikTok, a noiva aparece feliz dentro do carro, até que percebe a madrasta chegando. Apesar de a mulher passar de relance, é possível ver que ela está, de fato, de branco. Uma outra pessoa dentro do veículo tenta acalmar a jovem ao presenciar a cena. "Calma, respira. Está tudo certo".

A publicação teve mais de 15 mil comentários, com muitos internautas questionando o que houve após o vídeo em questão. A noiva então gravou mais um vídeo e deu mais detalhes sobre a situação.

"Vim aqui dar o desfecho pra vocês, porque eu tô até nervosa. O que aconteceu? Foi a primeira vez que eu vi minha madrasta no meu casamento. Depois disso, não a vi mais. Quando entrei, nem procurei também, porque não queria estragar meu dia. E, de fato, ela não conseguiu estragar, mas a gente fica chateada, né? Eu tinha colocado claramente no convite que branco era só da noiva", garantiu.

"Pra alguns, pode parecer uma bobagem, mas não é. Todo mundo sabe que é deselegante ir de branco em casamento. Não precisa nem estar escrito em convite. Mas enfim… a única vez que vi minha madrasta foi nessa hora", continuou.

Ana Alice falou que, após a cerimônia, foi abordada pelo pai, que, naquele momento, não estava com a companheira ao lado. "Meu pai veio sozinho. Perguntei: "Cadê fulana?". E ele: "Ah, não quis tirar foto". E eu pensei: "Tá com vergonha, né?". O vestido dela era lindo, branco, do tipo que eu mesma casaria no civil. Só percebi isso depois", afirmou.

Segundo a jovem, o pai e a madrasta passaram pouco tempo na festa de casamento. "Ficaram uns 10, no máximo 20 minutos. Cumprimentei, mas fiquei esperando que ela viesse tirar foto comigo, porque eu queria falar: "Se não leu o convite, deixa eu te lembrar: branco é só da noiva'".

A madrasta, porém, fez outra coisa que irritou a noiva: pegou o buquê e tirou fotos com ele, sem permissão. "Depois que eles foram embora, uma das minhas madrinhas chegou para mim e falou assim: 'Ana, eu peguei seu buquê e guardei'. Eu falei: 'Ué, mas por quê?'. Ah, porque sua madrasta estava tirando foto com o seu buquê. Falei: 'Gente, tirando foto com o meu buquê? Isso é a parte em que eu fiquei estressada".

"Só que não deu tempo de ninguém fazer nada com isso, nem jogar vinho nem nada, gente. Porque assim, eles não ficaram nem 20 minutos na festa. E é isso, ninguém jogou vinho em ninguém. Mas não vão no casamento dos outros de branco, entendeu?", ressaltou.

Ana Alice ainda contou que seu pai e a madrasta vão se casar no mês que vem. Mas garantiu: não dará o troco. "Ela casa em outubro, gente, acho que ela não ia gostar de eu ir no casamento dela de branco. Eu não vou fazer essa coisa feia, porque fica feia para a pessoa que vai de branco. Todo mundo sabe que em um casamento você não vai de branco", afirma.

"Eu só não vou no casamento deles de branco em muito respeito ao meu pai . E eu não sou tão feia quanto ela", finaliza a noiva.

Veja os vídeos:

@aliccean

Kakakak juro que na hora foi mais forte que eu kakakakakak

♬ som original - ?
@aliccean

Gente vou trazer o desfecho kkkkkkk

♬ som original - Laura Prata.?
@aliccean

É isso pessoal kakaka desculpa a demora e já vou avisando não vão de branco no casamento alheio ?

♬ som original - ?

