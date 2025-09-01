Acesse sua conta
Humberto Carrão celebra 34 anos com roda de samba e presença de elenco de ‘Vale Tudo’

Ator reuniu amigos, colegas de novela e ficantes em festa animada no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 08:40

Humberto Carrão comemora aniversário em roda de samba
Humberto Carrão comemora aniversário em roda de samba Crédito: Reprodução

Humberto Carrão completou 34 anos nesta semana, coincidentemente no mesmo período em que seu personagem Afonso, na novela “Vale Tudo”, enfrenta um delicado problema de saúde. Enquanto na telinha ele gera repercussão, na vida real o ator também não passa despercebido.

Neste domingo (31), Carrão comemorou a data com uma roda de samba no Centro do Rio de Janeiro, comandada pelo cantor Jorge Aragão. O evento contou com a presença de grande parte do elenco da trama das nove da TV Globo, incluindo Carolina Dieckmann, Taís Araújo, Paolla Oliveira acompanhada de Diogo Nogueira, Débora Bloch, Alexandre Nero, João Vicente de Castro, Lucas Leto, Malu Galli, Matheus Nachtergaele, Renato Góes e a esposa, Thaila Ayala.

Nas redes sociais, circularam vídeos da festa em que os famosos aparecem à vontade. Débora Bloch, por exemplo, surge descontraída e curtindo a música, em contraste com a rígida Odete Roitman, personagem que interpreta na TV. Taís Araújo também aparece ao lado do aniversariante, animada e com um drink na mão. Já Paolla Oliveira trocou carícias com o namorado, Diogo Nogueira, chegando a dar pequenas mordidas em seu pescoço.

‘Affairs’ estiveram presentes a festa

Oficialmente solteiro, Humberto Carrão é discreto sobre sua vida amorosa, mas rumores recentes indicam uma agenda social movimentada. Em 2024, o ator foi apontado em possíveis affairs com Grazi Massafera, Duda Santos — sua colega em Renascer — e Mariana Goldfarb, ex-esposa de Cauã Reymond, atual parceiro de cena de Carrão.

Apesar das especulações, tanto Duda quanto Mariana marcaram presença na festa, gerando curiosidade sobre a relação do galã com as duas. O clima descontraído da celebração refletiu a boa fase do ator, que recebeu abraços e elogios de amigos e colegas de trabalho.

