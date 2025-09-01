Acesse sua conta
Hytalo Santos faz pedido inusitado à direção de presídio após transferência para João Pessoa

Influenciador alega problema de saúde e solicita item especial durante permanência no Presídio do Róger

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 06:54

Hytalo Santos pede barbeador elétrico no presídio de João Pessoa
Hytalo Santos pede barbeador elétrico no presídio de João Pessoa Crédito: Reprodução

A rotina do influenciador Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, segue chamando atenção após a transferência para o Presídio do Róger, em João Pessoa (PB). Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, o casal ainda cumpre o período de reconhecimento, etapa que antecede a liberação de visitas e impõe restrições internas.

Um pedido pessoal feito por Hytalo à direção da unidade chamou atenção. De acordo com a reportagem, o influenciador solicitou a liberação para usar um barbeador elétrico, justificando que sofre de alergia às lâminas tradicionais. A autorização, no entanto, só deve ser concedida após uma avaliação médica confirmar a condição relatada.

Ainda de acordo com a publicação, o pai de Israel já conseguiu autorização para visitá-lo, enquanto a noiva dele não concluiu o processo de cadastro por não ser parente direto. Já Hytalo ainda não recebeu familiares, mas pediu que uma assessora levasse roupas para ele e o marido. A direção barrou parte das peças por não seguirem o padrão exigido pela unidade.

As visitas também devem demorar um pouco mais. Mesmo após o fim do reconhecimento, Hytalo e Israel precisarão aguardar outra semana para rever familiares. O motivo é o calendário do presídio, que reservou o próximo domingo exclusivamente para encontros íntimos, deixando as demais visitas para a semana seguinte.

Outro ponto destacado foi a movimentação de advogados. Segundo LeoDias, a grande quantidade de solicitações obrigou a direção a restringir o acesso, mas até o momento os defensores de Hytalo e Israel não compareceram nem fizeram contato direto com os dois.

Transferência para a Paraíba

Hytalo Santos e o marido chegaram a João Pessoa na última quinta-feira (28). Eles desembarcaram sob escolta, foram levados ao Instituto de Polícia Científica (IPC) para exames de corpo de delito e, em seguida, encaminhados para o Presídio do Róger, onde permanecem presos.

