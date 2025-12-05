ASTROLOGIA

Abundância! Três signos podem fechar o ano com avanços, oportunidades e dinheiro entrando com facilidade

Signos entram no último mês do ano com alinhamentos poderosos para ganhos, oportunidades e crescimento financeiro

Heider Sacramento

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 09:28

Signos, fortuna, dinheiro, sorte

Dezembro chega com um empurrão energético para quem está buscando novas formas de ganhar dinheiro ou reorganizar a vida financeira. De acordo com a astróloga Kate Rose, três signos estão especialmente favorecidos neste período e podem ver portas se abrindo, negociações fluindo e recursos entrando com mais facilidade. A combinação da temporada de Capricórnio com movimentos importantes de Mercúrio, Marte e Netuno cria o cenário ideal para decisões inteligentes e prosperidade.

Para todos os signos, o conselho é o mesmo. É hora de planejar, analisar investimentos e agir com cautela. Capricórnio favorece escolhas maduras, disciplina e visão de longo prazo, o que pode amplificar os resultados nas próximas semanas. Entre os mais favorecidos, estão Escorpião, Sagitário e Aquário.

Escorpião

Mercúrio retorna a Sagitário no dia 11 e destrava tudo o que ficou pendente desde novembro. Escorpianos entram em uma fase de virada financeira, com decisões importantes, contratos que finalmente andam e oportunidades que exigem iniciativa e postura firme. O mês favorece negociações, resoluções e avanços que preparam um 2026 mais sólido.

Sagitário

Para Sagitário, dezembro é um convite direto à prosperidade. Além da força da temporada capricorniana, Marte entra em Capricórnio no dia 15 e impulsiona ambições profissionais, aumento de renda e chance de conquistar posições melhores. A energia é de ação, movimento e resultados. O que surge agora pode marcar o início de um ciclo longo de abundância.

Aquário

Aquarianos atravessam dezembro com Neptuno voltando ao movimento direto em Peixes, o que desbloqueia projetos, contratos e oportunidades financeiras que estavam estagnadas. O período favorece ganhos inesperados, propostas vantajosas e um crescimento consistente. Este é o momento de manter o foco e não aceitar menos do que desejam.

