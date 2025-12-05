Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb relata violência psicológica em vídeo do Ministério Público

Modelo participa de campanha nacional sobre enfrentamento à violência contra mulheres e descreve como identificou sinais de abuso emocional durante um relacionamento

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 07:47

Ex de Cauã Reymond relata abuso emocional em vídeo do Ministério Público
Ex de Cauã Reymond relata abuso emocional em vídeo do Ministério Público Crédito: Reprodução

Mariana Goldfarb, ex de Cauã Reymond, surgiu em um vídeo do Ministério Público do Rio de Janeiro contando como reconheceu que vivia violência psicológica. O depoimento integra a campanha nacional 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e do Racismo contra as Mulheres, promovida pelo Ministério das Mulheres em parceria com órgãos estaduais. A iniciativa reúne relatos reais para ampliar a conscientização sobre as diferentes formas de agressão emocional.

No vídeo, Mariana fala sobre o momento em que percebeu que sua integridade estava em risco. “Eu consegui sair num momento em que tinha só mais 5% de oxigênio. Ou eu usava aqueles 5% ali, ou eu ia morrer. Percebi que estava em um relacionamento abusivo. Acho que desde muito cedo, mas eu não sabia nomear”, disse, emocionada. O depoimento reforça como a violência psicológica, ainda que invisível, corrói a autoestima e interfere na saúde de forma profunda.

A modelo também explicou que os sinais do abuso começaram a aparecer no próprio corpo. “A violência psicológica não deixa marca visível, mas, olhando para trás, eu consigo ver como ela foi se manifestando: queda de cabelo, olho tremendo, falta de apetite, anorexia”, contou. Mariana lembrou ainda que vivia em constante tensão. “Era muito extenuante tentar fazer de tudo para que o dia terminasse bem e não terminava. Comecei a beber muito, porque a gente vai procurando subterfúgios para anestesiar a dor”.

Sem mencionar o nome de Cauã Reymond ou de qualquer ex-parceiro, ela relatou que passou a se afastar de amigas e familiares por pressão psicológica. “Todas eram ruins, invejosas, tinham ciúmes… É isso que você escuta. Nenhuma presta, sua família não presta. Existe um jogo psicológico grande, de culpa e vitimização”, afirmou.

Mariana Goldfarb

Mariana Goldfarb por Reprodução/Redes Sociais
Mariana Goldfarb por Reprodução/Redes Sociais
Mariana Goldfarb por Reprodução/Redes Sociais
Mariana Goldfarb por Reprodução/Redes Sociais
Mariana Goldfarb e Cauã reymond por Reprodução/Instagram
Mariana Goldfarb por Reprodução
Mariana Goldfarb por Reprodução
Cauã Reymond e Mariana Goldfarb por Redes sociais
1 de 8
Mariana Goldfarb por Reprodução/Redes Sociais

Ao abordar a dificuldade de romper com o ciclo de abuso, Mariana destacou que a decisão não é simples para quem está dentro da relação. “Ouvi muito: ‘Por que você não sai?’. Mas não é assim. Só depois de viver isso eu entendi que não é apenas decidir sair. Não é uma relação saudável, mas existe uma dependência que acaba aparecendo”.

O relato viralizou nas redes e passou a integrar discussões importantes sobre saúde mental, autonomia e como identificar padrões abusivos que, muitas vezes, permanecem ocultos até para quem os vive. A campanha segue em circulação com o objetivo de ampliar a busca por ajuda e incentivar mulheres a reconhecer sinais de violência psicológica.

Tags:

Cauã Reymond Violência Doméstica Ministerio Publico Mariana Goldfarb

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo

Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo
Imagem - Virginia surpreende Lucas Guedez com presente de R$ 38 mil que precisou ser entregue por guindaste

Virginia surpreende Lucas Guedez com presente de R$ 38 mil que precisou ser entregue por guindaste
Imagem - Viúva de baixista do Raimundos afirma que banda suspendeu repasses após morte e denuncia manobra financeira

Viúva de baixista do Raimundos afirma que banda suspendeu repasses após morte e denuncia manobra financeira

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)
01

Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
02

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
03

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
04

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort