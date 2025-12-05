ESTADO DELICADO

Isabel Veloso é intubada novamente após agravamento de pneumonia e marido pede corrente de orações

Influenciadora de 19 anos permanece na UTI em Curitiba após nova piora respiratória; família relata fase crítica e aguarda resultados de exames

Heider Sacramento

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 07:25

Lucas Borbas chorou ao falar de Isabel Veloso Crédito: Reprodução

Isabel Veloso voltou a ser intubada após apresentar um agravamento no quadro respiratório provocado por uma pneumonia severa. A influenciadora de 19 anos, que já estava internada em Curitiba, precisou retornar à UTI na madrugada desta quinta-feira, dia 4. A informação foi compartilhada por Lucas Borbas, marido de Isabel, que acompanha a jovem diariamente e tem atualizado seguidores sobre seu estado de saúde.

Lucas explicou que a piora ocorreu de forma repentina. “Nessa madrugada, ela precisou voltar a ser entubada”, relatou. Pela manhã, a equipe médica confirmou à família que a pneumonia havia se intensificado, o que gerou queda na saturação e dificuldade para respirar. A entubação foi necessária para estabilizar o quadro e permitir que Isabel recebesse suporte intensivo.

Emocionado, Lucas contou que Isabel permanecerá internada por mais alguns dias e que novos exames devem ser concluídos na segunda-feira. Apesar da gravidade, ele mantém esperança e reforça que a jovem está sendo acompanhada de perto pela equipe médica. O desabafo veio carregado de pedido por apoio. “É um momento bem delicado e eu peço, do fundo do meu coração, orações para que ela possa sair dessa e ter uma vida normal, porque ela tem um filho para criar, ela tem um marido, ela tem uma família esperando por ela”.