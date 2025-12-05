Acesse sua conta
Isabel Veloso é intubada novamente após agravamento de pneumonia e marido pede corrente de orações

Influenciadora de 19 anos permanece na UTI em Curitiba após nova piora respiratória; família relata fase crítica e aguarda resultados de exames

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 07:25

Lucas Borbas chorou ao falar de Isabel Veloso
Lucas Borbas chorou ao falar de Isabel Veloso Crédito: Reprodução

Isabel Veloso voltou a ser intubada após apresentar um agravamento no quadro respiratório provocado por uma pneumonia severa. A influenciadora de 19 anos, que já estava internada em Curitiba, precisou retornar à UTI na madrugada desta quinta-feira, dia 4. A informação foi compartilhada por Lucas Borbas, marido de Isabel, que acompanha a jovem diariamente e tem atualizado seguidores sobre seu estado de saúde.

Lucas explicou que a piora ocorreu de forma repentina. “Nessa madrugada, ela precisou voltar a ser entubada”, relatou. Pela manhã, a equipe médica confirmou à família que a pneumonia havia se intensificado, o que gerou queda na saturação e dificuldade para respirar. A entubação foi necessária para estabilizar o quadro e permitir que Isabel recebesse suporte intensivo.

Emocionado, Lucas contou que Isabel permanecerá internada por mais alguns dias e que novos exames devem ser concluídos na segunda-feira. Apesar da gravidade, ele mantém esperança e reforça que a jovem está sendo acompanhada de perto pela equipe médica. O desabafo veio carregado de pedido por apoio. “É um momento bem delicado e eu peço, do fundo do meu coração, orações para que ela possa sair dessa e ter uma vida normal, porque ela tem um filho para criar, ela tem um marido, ela tem uma família esperando por ela”.

A trajetória de Isabel já mobiliza milhares de pessoas nas redes. Diagnosticada em 2021 com linfoma de Hodgkin, ela viveu anos de tratamento paliativo até anunciar, em maio de 2025, que estava em remissão. Meses depois, passou por um transplante de medula, etapa que marcou um novo capítulo da recuperação. O quadro atual, no entanto, exige atenção redobrada e monitoramento contínuo.

Câncer Saúde Isabel Veloso

