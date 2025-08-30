Ex-namorado revela namoro com Marília Mendonça na infância e viraliza nas redes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 12:05
Alex Matos, publicitário e ex-namorado de Marília Mendonça (1995–2021), viralizou nas redes sociais ao revelar que namorou a cantora ainda na adolescência. O relacionamento aconteceu entre 2007 e 2008, quando Marília tinha 12 anos e Alex, 13.
Em publicação que já soma mais de 500 mil curtidas, ele postou uma foto antiga e escreveu: “Quem foi minha primeira namorada na infância? Sim, a Marília Mendonça. E continuamos amigos mesmo depois de famosa”. Uma seguidora chegou a perguntar se ele era irmão da melhor amiga de infância da cantora, e ele confirmou que sim.
Ex-namorado de Marília Mendonça relembra namoro na infância
Após a repercussão, Alex se pronunciou em vídeo: “Quero apenas deixar claro que, referente ao post que viralizou da Marília, postei porque senti saudade da Marília Dias, com quem convivi e cresci. Depois de tantos anos que ela se foi, decidi compartilhar um pouco dela aqui”. Ele explicou ainda que não esperava a proporção do conteúdo: “Não era minha intenção viralizar e tomar toda essa proporção”.
O publicitário encerrou a mensagem destacando sua fé: “Seja muito feliz e carregue sempre em seu coração quem a Marília foi, mas em primeiro lugar quem Deus é e sempre será. Grande abraço e vou sumir daqui, até porque tenho que me dedicar a Cristo. Com amor e carinho, Alex Matos”.
Alex é publicitário e CEO de agências de Goiânia voltadas para marketing corporativo e artístico, além de criador do Portal Cantares, focado em música e entretenimento religioso. Presente no digital há mais de 12 anos, ele soma mais de 10 mil seguidores no Instagram, incluindo familiares de Marília, como a mãe Dona Ruth e o irmão Gustavo, além da própria cantora quando viva.