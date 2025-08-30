REALITY SHOW

Criador do bordão 'calabreso' é confirmado em 'A Fazenda 17'

Comediante se une ao elenco da nova temporada em setembro

Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 11:20

Comediante se une ao elenco da nova temporada Crédito: Reprodução/Record

O comediante Toninho Tornado foi confirmado como participante da 17ª temporada de A Fazenda, segundo o portal LeoDias. O reality da Record tem estreia marcada para 15 de setembro e será apresentado novamente por Adriane Galisteu.

Famoso por suas pegadinhas e bordões divertidos que viralizaram nas redes sociais, como o icônico “calabreso”, Toninho conquistou grande público ao brincar com a alteração de vogais nas palavras, criando apelidos engraçados. O humorista ganhou ainda mais visibilidade quando o campeão do BBB 24, Davi Brito, usou o termo em rede nacional.

Em 2024, Toninho integrou a equipe de comentaristas do programa "Tá na Hora", do SBT, e agora se prepara para competir pelo prêmio milionário do reality rural. Conhecido por seu jeito irreverente e carisma marcante, ele promete agitar a nova edição, que tradicionalmente reúne influenciadores, celebridades e figuras populares entre os brasileiros.