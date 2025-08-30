Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Criador do bordão 'calabreso' é confirmado em 'A Fazenda 17'

Comediante se une ao elenco da nova temporada em setembro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 11:20

Comediante se une ao elenco da nova temporada  Crédito: Reprodução/Record

O comediante Toninho Tornado foi confirmado como participante da 17ª temporada de A Fazenda, segundo o portal LeoDias. O reality da Record tem estreia marcada para 15 de setembro e será apresentado novamente por Adriane Galisteu.

Famoso por suas pegadinhas e bordões divertidos que viralizaram nas redes sociais, como o icônico “calabreso”, Toninho conquistou grande público ao brincar com a alteração de vogais nas palavras, criando apelidos engraçados. O humorista ganhou ainda mais visibilidade quando o campeão do BBB 24, Davi Brito, usou o termo em rede nacional.

Quem vai estar em "A Fazenda 17"?

Toninho Tornado, comediante famoso por criar o bordão "calabreso" por Reprodução
Gustavo Rocha, influenciador digital com mais de 11 milhões de seguidores por Reprodução
Edílson Capetinha, ex-jogador de futebol brasileiro, campeão mundial em 2002 por Reprodução
Davi Brito, baiano campeão do BBB 24, é amado por uns e odiados por outros por Reprodução / Redes Sociais
Rayane Figliuzzi é influenciadora digital e namorada do cantor de pagode Belo por Reprodução/Instagram
Neylima, influenciador digital e ex-BBB com passagem por produções da Netflix. por Reprodução
Camila Loures, influenciadora digital e podcaster com milhões de seguidores. por Reprodução
Bibi Babydoll, artista em ascensão que mistura funk com eletrônico e possui grande alcance nas plataformas de música. por Reprodução
Andreia Andrade, veterana de realities como Power Couple e Troca de Esposas. por Reprodução
Adrielle Peixoto, ex-Miss Brasil e ex-BBB Portugal, conhecida pelo perfil carismático e polêmico. por Reprodução
Suposto elenco de "A Fazenda 17" por Reprodução/X
1 de 11
Toninho Tornado, comediante famoso por criar o bordão "calabreso" por Reprodução

Em 2024, Toninho integrou a equipe de comentaristas do programa "Tá na Hora", do SBT, e agora se prepara para competir pelo prêmio milionário do reality rural. Conhecido por seu jeito irreverente e carisma marcante, ele promete agitar a nova edição, que tradicionalmente reúne influenciadores, celebridades e figuras populares entre os brasileiros.

A lista completa dos participantes será divulgada oficialmente pela Record em setembro.

Leia mais

Imagem - Karoline Lima expõe valor de pensão de Léo Pereira a Tainá Militão e mostra compras de luxo

Karoline Lima expõe valor de pensão de Léo Pereira a Tainá Militão e mostra compras de luxo

Imagem - 'Vale Tudo': Fátima descobre segredo explosivo e fica milionária em reviravolta inédita da trama

'Vale Tudo': Fátima descobre segredo explosivo e fica milionária em reviravolta inédita da trama

Imagem - Filho de Gugu, João Liberato celebra reconciliação familiar e planeja carreira na TV

Filho de Gugu, João Liberato celebra reconciliação familiar e planeja carreira na TV

Mais recentes

Imagem - Ex-namorado revela namoro com Marília Mendonça na infância e viraliza nas redes

Ex-namorado revela namoro com Marília Mendonça na infância e viraliza nas redes
Imagem - O paraíso na Baía de Todos-os-Santos que muitos baianos ainda não conhecem

O paraíso na Baía de Todos-os-Santos que muitos baianos ainda não conhecem
Imagem - Karoline Lima expõe valor de pensão de Léo Pereira a Tainá Militão e mostra compras de luxo

Karoline Lima expõe valor de pensão de Léo Pereira a Tainá Militão e mostra compras de luxo

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua