Quem saiu da ‘Dança dos Famosos’? Primeira eliminação tem notas baixas e climão nos bastidores

Participantes deixaram a competição após ficarem com as menores notas no ritmo do rock

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 06:33

Cachê da Dança dos Famosos 2025 é revelado pela Globo
Dança dos Famosos 2025  Crédito: Manoella Mello/Globo

A repescagem do “Dança dos Famosos 2025”, exibida neste domingo (31) no “Domingão com Huck”, definiu os primeiros eliminados da temporada. Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca não conseguiram avançar e deixaram a competição após ficarem com as menores notas.

Os famosos que estavam no Grupo B: David Júnior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme e no Grupo C: Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão, voltaram ao palco ao lado de seus professores para disputar a permanência no quadro. O ritmo escolhido para a noite foi o rock.

Elenco da "Dança dos Famosos 2025"

Cátia Fonseca por Globo/Léo Rosario
Rodrigo Faro por Globo/Léo Rosario
Álvaro por Globo/Léo Rosario
Gracyanne Barbosa por Globo/Léo Rosario
Nicole Bahls por Globo/Léo Rosario
Fernanda Paes Leme por Globo/Léo Rosario
Wanessa Camargo por Globo/Léo Rosario
David Junior por Globo/Léo Rosario
Duda Santos por Globo/Léo Rosario
Richarlyson por Globo/Léo Rosario
Manu Bahtidão por Globo/Léo Rosario
Allan Souza Lima por Globo/Léo Rosario
Silvero Pereira por Globo/Léo Rosario
Tereza Seiblitz por Globo/Léo Rosario
Luan Pereira por Globo/Léo Rosario
Lucas Leto por Divulgação
1 de 16
Cátia Fonseca por Globo/Léo Rosario

Após as apresentações, o júri técnico e artístico avaliou as performances. Fernanda Paes Leme, que dançou com Dudu Rangel, terminou com 47,8 pontos. Já Cátia Fonseca, ao lado do professor Luca Carvalho, obteve 46,7 pontos, a menor média da noite. As duas foram eliminadas.

Ranking da repescagem do “Dança dos Famosos 2025”

Allan Souza Lima e Gabe Cardoso: 49,6

David Júnior e Jaque Paraense: 49

Nicole Bahls e Fernando Perroti: 48,9

Manu Bahtidão e Heron Leal: 48,7

Richarlyson e Monique Santos: 48,2

Luan Pereira e Mariana Fernandes: 48

Fernanda Paes Leme e Dudu Rangel: 47,8

Cátia Fonseca e Luca Carvalho: 46,7

Com o resultado, os seis artistas que avançaram na repescagem agora se juntam aos integrantes já classificados dos grupos A e D: Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira, Gracyanne Barbosa, Álvaro, Lucas Leto, Wanessa Camargo e Tereza Seiblitz. A partir da próxima fase, a disputa passa a ser individual.

