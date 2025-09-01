Quem saiu da ‘Dança dos Famosos’? Primeira eliminação tem notas baixas e climão nos bastidores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 06:33
A repescagem do “Dança dos Famosos 2025”, exibida neste domingo (31) no “Domingão com Huck”, definiu os primeiros eliminados da temporada. Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca não conseguiram avançar e deixaram a competição após ficarem com as menores notas.
Os famosos que estavam no Grupo B: David Júnior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme e no Grupo C: Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão, voltaram ao palco ao lado de seus professores para disputar a permanência no quadro. O ritmo escolhido para a noite foi o rock.
Elenco da "Dança dos Famosos 2025"
Após as apresentações, o júri técnico e artístico avaliou as performances. Fernanda Paes Leme, que dançou com Dudu Rangel, terminou com 47,8 pontos. Já Cátia Fonseca, ao lado do professor Luca Carvalho, obteve 46,7 pontos, a menor média da noite. As duas foram eliminadas.
Ranking da repescagem do “Dança dos Famosos 2025”
Allan Souza Lima e Gabe Cardoso: 49,6
David Júnior e Jaque Paraense: 49
Nicole Bahls e Fernando Perroti: 48,9
Manu Bahtidão e Heron Leal: 48,7
Richarlyson e Monique Santos: 48,2
Luan Pereira e Mariana Fernandes: 48
Fernanda Paes Leme e Dudu Rangel: 47,8
Cátia Fonseca e Luca Carvalho: 46,7
Com o resultado, os seis artistas que avançaram na repescagem agora se juntam aos integrantes já classificados dos grupos A e D: Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira, Gracyanne Barbosa, Álvaro, Lucas Leto, Wanessa Camargo e Tereza Seiblitz. A partir da próxima fase, a disputa passa a ser individual.