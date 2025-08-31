EM JOÃO PESSOA

Hytalo Santos frequentava balada com menores em camarote de R$ 15 mil: 'Curtindo como se fossem adultos'

Influenciador e o marido, Israel Vicente, estão presos e respondem a processos por exploração sexual de menores, tráfico humano e trabalho infantil

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 07:35

Casamento de Hytalo Santos e Israel Nata Vicente Crédito: Reprodução

Hytalo Santos frequentava uma balada em João Pessoa, na Paraíba, acompanhado de um grupo de menores de idade. É o que afirma uma matéria do "Profissão Repórter", da TV Globo. A equipe do programa acompanhou uma fiscalização do Poder Judiciário da Paraíba na casa noturna Priscylla’s Hall, e frequentadores do local confirmaram a presença do youtuber no local.

"Ele vinha com os menores, todos dançando, se divertindo, curtindo, como se fossem adultos", contou a microempreendedora Maiara Helena ao "Profissão Repórter".

Mansão de Hytalo Santos 1 de 26

As suspeitas de que o youtuber ia ao local surgiram em um vídeo publicado pelo influenciador Felca, há três semanas. Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, estão presos e respondem a processos por exploração sexual de menores, tráfico humano e trabalho infantil em conteúdos para redes sociais.

Dono da boate, Josenildo Sirne afirmou que o influenciador alugava camarotes, contratava buffet e chegava a gastar pelo menos R$ 15 mil por noite. Por outro lado, o empresário ressaltou que o espaço tem câmeras de segurança e que, por isso, seria impossível a produção de conteúdos explícitos no local.

Segundo Sirne, menores de idade podem entrar na casa noturna apenas com autorização registrada em cartório. Na noite em que a equipe do Profissão Repórter acompanhou a fiscalização, 18 adolescentes - que não faziam parte do grupo de Hytalo - estavam presentes com a documentação exigida. Nenhum deles foi visto consumindo álcool.