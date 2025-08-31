Hytalo Santos frequentava balada com menores em camarote de R$ 15 mil: 'Curtindo como se fossem adultos'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 31 de agosto de 2025 às 07:35
Hytalo Santos frequentava uma balada em João Pessoa, na Paraíba, acompanhado de um grupo de menores de idade. É o que afirma uma matéria do "Profissão Repórter", da TV Globo. A equipe do programa acompanhou uma fiscalização do Poder Judiciário da Paraíba na casa noturna Priscylla’s Hall, e frequentadores do local confirmaram a presença do youtuber no local.
"Ele vinha com os menores, todos dançando, se divertindo, curtindo, como se fossem adultos", contou a microempreendedora Maiara Helena ao "Profissão Repórter".
Mansão de Hytalo Santos
As suspeitas de que o youtuber ia ao local surgiram em um vídeo publicado pelo influenciador Felca, há três semanas. Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, estão presos e respondem a processos por exploração sexual de menores, tráfico humano e trabalho infantil em conteúdos para redes sociais.
Dono da boate, Josenildo Sirne afirmou que o influenciador alugava camarotes, contratava buffet e chegava a gastar pelo menos R$ 15 mil por noite. Por outro lado, o empresário ressaltou que o espaço tem câmeras de segurança e que, por isso, seria impossível a produção de conteúdos explícitos no local.
Segundo Sirne, menores de idade podem entrar na casa noturna apenas com autorização registrada em cartório. Na noite em que a equipe do Profissão Repórter acompanhou a fiscalização, 18 adolescentes - que não faziam parte do grupo de Hytalo - estavam presentes com a documentação exigida. Nenhum deles foi visto consumindo álcool.
Apesar dos relatos do público de ter visto Hytalo diversas vezes no Priscylla’s Hall, os fiscais do Poder Judiciário afirmaram nunca ter visto o youtuber e seu grupo de menores durante outras fiscalizações. "No nosso plantão, a gente fiscalizava e ele não se encontrava aqui e, outra coisa, eu vim conhecer esse cidadão de ontem para hoje. Hoje, é sábado, e ele poderia vir sexta-feira ou sábado", disse o agente do Poder Judiciário Alberto Silva.