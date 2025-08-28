Acesse sua conta
Hytalo Santos e marido são transferidos para presídio na Paraíba

Cada um deles foi acompanhado por dois policiais civis

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Elaine Sanoli

  • Agência Brasil

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 19:05

Hytalo Santos e o marido Israel Vicente
Hytalo Santos e o marido Israel Vicente Crédito: Divulgação Polícia Civil SP

Na manhã desta quinta-feira (28), o influenciador Hytalo Santos e o companheiro, Israel Nata Vicente, foram transferidos para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega. Os dois estavam no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Os dois são investigados por exploração sexual de menores de idade, trabalho infantil e tráfico humano em conteúdos produzidos para as redes sociais.

Um voo saiu de João Pessoa às 3h05 da manhã com policias civis da Paraíba e chegou em São Paulo por volta das 6h30.Os dois investigados deixaram o CDP durante a tarde e foram encaminhados para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde embarcariam esta tarde com destino a João Pessoa.Cada um deles foi acompanhado por dois policiais civis durante a viagem. Eles foram transportados na parte de trás da aeronave, em assentos específicos, de acordo com as normas das autoridades aeroportuárias, informou a Polícia Civil.

Hytalo Santos

Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Hytalo Santos e o noivo por Reproducao
1 de 13
Hytalo Santos por Reprodução

Na quarta-feira (27), a polícia informou que o casal será levado para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, popularmente conhecida como Presídio do Roger. As despesas com as passagens foram custeadas pelo governo do estado.

A apuração começou em duas cidades paraibanas - Cajazeiras, onde Hytalo e o marido moravam, e Bayeux -, mas ganhou repercussão nacional após as denúncias feitas pelo influenciador e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. Para ele, o casal pratica a adultização de crianças e adolescentes.

Hytalo e Israel foram presos em São Paulo no dia 15 de agosto. As prisões foram determinadas pela Justiça da Paraíba. O influenciador, que teve os perfis nas redes sociais suspensos, é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais.

A defesa de Hytalo e de Israel diz que eles são inocentes e que sempre se colocaram à disposição das autoridades.

