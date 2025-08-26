INFLUENCIADOR

Hytalo Santos e marido serão transferidos de São Paulo para João Pessoa

Os dois são investigados por exploração sexual de menores de idade, trabalho infantil e tráfico humano em conteúdos produzidos para as redes sociais

Hytalo Santos e o marido Israel Nata Vicente Crédito: Divulgação/ Polícia Civil SP

O influenciador Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, o Euro, serão transferidos da cidade de São Paulo para uma prisão em João Pessoa, capital da Paraíba. Os dois sairão do Centro de Detenção Provisória 1 (CDP-1) de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, em direção à Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, em João Pessoa, conhecido como presídio do Roger, nome de um bairro na cidade.

Ainda não há confirmação oficial de quando o casal de influenciadores viajará em um voo comercial ou em um avião da Força Aérea Brasileira. A transferência consta em documentos trocados entre a Justiça paraibana e a paulista e anexados nesta terça-feira (26) no processo de remoção do casal no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). As informações são do g1 Paraíba.

Os dois são investigados por exploração sexual de menores de idade, trabalho infantil e tráfico humano em conteúdos produzidos para as redes sociais. A apuração começou em duas cidades paraibanas - Cajazeiras, onde Hytalo e o marido moravam, e Bayeux -, mas ganhou repercussão nacional após as denúncias feitas pelo influenciador e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. Para ele, o casal pratica a adultização de crianças e adolescentes.