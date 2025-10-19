Acesse sua conta
Intrigas e reencontros prometem agitar a semana de 20 a 25 de outubro em 'Êta Mundo Melhor!'

Trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 18:18

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: TV Globo/Reprodução

A novela das 6, Êta Mundo Melhor!, entra em uma fase cheia de emoções, reencontros inesperados e muitas descobertas. Confira tudo o que vai acontecer nos capítulos da semana, de segunda a sábado.

  • Confira o resumo dos próximos capítulos:

  • Segunda-feira, 20 de outubro
    Túlio comemora ao conseguir a vaga no hospital e se hospeda na pensão de Margarida. Medeia chega a São Paulo em busca de Maria Divina, que pede ajuda a Dita após deixar o dancing. Ernesto arma um plano com Zulma para enganar Paixão. Enquanto isso, Celso e as crianças seguem na busca por Estela, que acaba salvando Jorge de um engasgo. Margarida revela a Dita que é, na verdade, Adamo Angel. Já Simbá tenta atacar Policarpo.

  • Terça-feira, 21 de outubro
    Simbá finge ter sido atacado por Policarpo e manipula Candinho. Paula se preocupa com a aproximação entre Estela e Túlio. Maria Divina conta a Medeia que sua esmeralda foi roubada. Sandra manda Inês procurar Ernesto, enquanto Zulma faz uma denúncia contra Policarpo. Estela, agora chamada de Anabela, é reconhecida por Túlio em um dos panfletos de busca.

  • Quarta-feira, 22 de outubro 
    Candinho e Dita acompanham Policarpo à delegacia. Sandra beija Ernesto e deixa todos em alerta. Dita pede ajuda a Asdrúbal e Celso para libertar Policarpo. Samir e as crianças enfrentam Simbá, e Maria Divina busca apoio em Manoela. Túlio descobre que Estela é enfermeira e ela começa a se lembrar de seu afogamento. O delegado informa que o juiz decidirá o futuro de Policarpo.

  • Quinta-feira, 23 de outubro
    Asdrúbal visita Policarpo e Candinho, enquanto Túlio revela a Celso e Lauro que encontrou Estela. Inês tenta afastar Sandra de Ernesto. Celso pressiona Simbá a contar a verdade ao delegado. Medeia vasculha os pertences de Asdrúbal atrás do mapa das esmeraldas. Olga pede trabalho no dancing e Zenaide conhece a mãe de Sabiá. Celso reencontra Estela e a vê ao lado de Túlio.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

  • Sexta-feira, 24 de outubro
    Celso se revela para Estela, enquanto Medeia encontra o mapa das esmeraldas. Sandra exige que Inês vá embora, e Túlio admite estar apaixonado por Estela. Dita orienta Margarida sobre como se aproximar de Asdrúbal. Lauro anuncia que Estela foi localizada. Inês foge para Portugal levando dinheiro e joias. Asdrúbal ajuda Margarida a se transformar em Adamo Angel, e Estela se recusa a voltar para casa.

  • Sábado, 25 de outubro
    Estela passa mal e é levada ao hospital por Celso. Dita faz uma surpresa para Candinho. Margarida, como Adamo, se apresenta na rádio. Paixão acredita na boa conduta de Ernesto, e Lauro alerta que Estela precisa de tempo. Tamires confessa a Olga seus sentimentos por Celso. Medeia rasga o mapa das esmeraldas após brigar com Cunegundes. Zenaide exige que Sabiá escolha entre ela e a mãe. Candinho se recusa a sair da delegacia sem Policarpo.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela

