Karma? Mapa de alma faz revelação sobre Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Espiritualista revelou o que o destino reserva para o ex-casal

  Felipe Sena

  Felipe Sena

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 21:57

Wanessa e Dado tem ligações passadas
Wanessa e Dado tem ligações passadas Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A confusão embaraçosa com vários rumores que rolou no último fim de semana envolvendo Wanessa Camargo e Dado Dolabella tem dado o que falar.

Dado Dolabella e Wanessa Camargo tiveram diversas idas e vindas por Reprodução | Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Página virada! Wanessa Camargo está ficando com ator da Globo

Ex-BBB detona Wanessa Camargo após confusão com Dado Dolabella: 'Conivente com macho agressor'

Dado Dolabella se pronuncia após caso de agressão envolvendo Wanessa Camargo e cantor sertanejo

Wanessa Camargo abre o jogo sobre caso de suposta agressão de Dado Dolabella: ‘Crise de ciúmes’

Confira declaração da equipe de Wanessa Camargo sobre agressão de Dado Dolabella

A repercussão do desentendimento que aconteceu durante uma confraternização do Dança dos Famosos chegou até a espiritualista Kelida Marques que analisou o mapa de alma do ex-casal, que volta e meia tem rusgas, em um relacionamento marcado por idas e vindas.

Na avaliação, Kelida percebeu que Wanessa e Dado têm uma ligação de outras vidas, marcada por amor e dor.

A intriga recente entre os dois envolveu o cantor sertanejo Luan Pereira. Quando estavam na comemoração no mesmo local que Dado, o ex de Wanessa teve uma crise de ciúmes por vê-la dançando com o colega do programa, o empurrando. Na ocasião, o sertanejo chegou a cair no chão.

De acordo com o mapa, a presença do artista funcionou como pólvora, despertando antigas feridas e conflitos de ego. O estudo mostra ainda que Wanessa tem 6 como número do destino, que traz missão em dar e receber amor, no entanto, o peso do número 16 indica quedas relacionadas ao orgulho e a dependência afetiva , o que atrai parceiros intensos e relações desafiadoras.

Inclusive, o ator Allan Souza, que também estava na festa e chegou a dançar com Wanessa, é apontado como affair da cantora nas redes sociais. Na ocasião, ele também chegou a dançar de maneira mais íntima com a filha de Zezé Di Camargo.

No mapa, Dado tem o número 9 em seu destino, que carrega missão espiritual, contudo, seu desequilíbrio aparece em explosões emocionais, ciúmes e dramas. A dívida karma do ator, liga ao número 19, o coloca constantemente diante de desafios envolvendo humildade e controle do sentimento de posse.

No contexto, a partir do número 13, que envolve aprendizado em disciplina e estrutura, Luan Pereira atuou como espelho, trazendo à tona tensões entre Wanessa e Dado.

A espiritualista finaliza afirmando que os números revelam um ciclo de repetições no romance entre o ex-casal, mas que carrega instabilidade.

“Nada é por acaso, são os karmas antigos que voltaram para serem resolvidos. Você não precisa permanecer ao lado de quem não te respeita ou não cuida de você”, concluiu Kelida.

