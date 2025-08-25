Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Página virada! Wanessa Camargo está ficando com ator da Globo

Cantora teria se aproximado de artista durante festa do Dança dos Famosos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 20:17

Wanessa dançou com ator em festa que reuniu famosos
Wanessa dançou com ator em festa que reuniu famosos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Para quem achava que Wanessa Camargo poderia ter voltado com Dado Dolabella se engana. A cantora sertaneja, que chegou a estar no centro de uma confusão envolvendo o ex na semana passada, está de romance com um colega do Dança dos Famosos, quadro exibido no Domingão com Huck.

Leia mais

Imagem - Wanessa Camargo abre o jogo sobre caso de suposta agressão de Dado Dolabella: ‘Crise de ciúmes’

Wanessa Camargo abre o jogo sobre caso de suposta agressão de Dado Dolabella: ‘Crise de ciúmes’

Imagem - Confira declaração da equipe de Wanessa Camargo sobre agressão de Dado Dolabella

Confira declaração da equipe de Wanessa Camargo sobre agressão de Dado Dolabella

Imagem - Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar

Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar

A filha de Zezé Di Camargo está conhecendo melhor o ator Allan Souza Lima, que conheceu nos bastidores do quadro, de acordo com fontes próximas ao portal LeoDias.

Os dois teriam se aproximado em uma celebração dos participantes do Dança dos Famosos na última sexta-feira (23), no Rio de Janeiro.

Participantes do Dança dos Famosos se reuniram para celebração
Participantes do Dança dos Famosos se reuniram para celebração Crédito: Reprodução | Instagram

Em um dos vídeos circulados nas redes sociais, através do stories do Instagram de Álvaro, Wanessa e Allan dançam juntos no momento em que a cantora faz um show particular.

Leia mais

Imagem - Ex-BBB detona Wanessa Camargo após confusão com Dado Dolabella: 'Conivente com macho agressor'

Ex-BBB detona Wanessa Camargo após confusão com Dado Dolabella: 'Conivente com macho agressor'

Imagem - Dado Dolabella se pronuncia após caso de agressão envolvendo Wanessa Camargo e cantor sertanejo

Dado Dolabella se pronuncia após caso de agressão envolvendo Wanessa Camargo e cantor sertanejo

Imagem - Wanessa Camargo e Dado Dolabella reataram em segredo? Equipe da cantora se pronuncia

Wanessa Camargo e Dado Dolabella reataram em segredo? Equipe da cantora se pronuncia

Inclusive, Dado estava no mesmo local e teve uma crise de ciúmes, de acordo com Wanessa. O ex de Wanessa teria ficado irritado com a interação da sertaneja com o cantor Luan Pereira, além de outros colegas, como Allan.

Quem é Allan Souza?

Nascido em Recife (PE), Allan Souza Lima é ator e diretor. Ele se interessou pelas artes cênicas pela proximidade com o vizinho, Chico Science. Estudou música no Conservatório de Pernambuco e ao completar 18 anos se mudou para o Rio de Janeiro.

No Rio, se formou como ator na Casa das Artes de Laranjeiras. Recentemente teve um relacionamento com a influenciadora Rafa Kalimann, que terminou em 2024.

Leia mais

Imagem - Está com vontade de transformar sua casa? Veja 5 dicas de arquitetura

Está com vontade de transformar sua casa? Veja 5 dicas de arquitetura

Imagem - Saiba quais 8 raças de cachorro têm a pele enrugada

Saiba quais 8 raças de cachorro têm a pele enrugada

Imagem - Confira 5 receitas criativas com presunto para o almoço

Confira 5 receitas criativas com presunto para o almoço

Mais recentes

Imagem - Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do bebê em chá intimista: 'Sonhamos com você'

Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do bebê em chá intimista: 'Sonhamos com você'
Imagem - Luana Piovani alfineta Dado Dolabella após polêmica com Wanessa Camargo; assista

Luana Piovani alfineta Dado Dolabella após polêmica com Wanessa Camargo; assista
Imagem - Rodrigo Faro revela que pensou em deixar a ‘Dança dos Famosos’ por saúde de Vera Viel

Rodrigo Faro revela que pensou em deixar a ‘Dança dos Famosos’ por saúde de Vera Viel

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua