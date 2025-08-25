SAIBA QUEM É

Página virada! Wanessa Camargo está ficando com ator da Globo

Cantora teria se aproximado de artista durante festa do Dança dos Famosos

Felipe Sena

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 20:17

Wanessa dançou com ator em festa que reuniu famosos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Para quem achava que Wanessa Camargo poderia ter voltado com Dado Dolabella se engana. A cantora sertaneja, que chegou a estar no centro de uma confusão envolvendo o ex na semana passada, está de romance com um colega do Dança dos Famosos, quadro exibido no Domingão com Huck.

A filha de Zezé Di Camargo está conhecendo melhor o ator Allan Souza Lima, que conheceu nos bastidores do quadro, de acordo com fontes próximas ao portal LeoDias.

Os dois teriam se aproximado em uma celebração dos participantes do Dança dos Famosos na última sexta-feira (23), no Rio de Janeiro.

Participantes do Dança dos Famosos se reuniram para celebração Crédito: Reprodução | Instagram

Em um dos vídeos circulados nas redes sociais, através do stories do Instagram de Álvaro, Wanessa e Allan dançam juntos no momento em que a cantora faz um show particular.

Inclusive, Dado estava no mesmo local e teve uma crise de ciúmes, de acordo com Wanessa. O ex de Wanessa teria ficado irritado com a interação da sertaneja com o cantor Luan Pereira, além de outros colegas, como Allan.

Quem é Allan Souza?

Nascido em Recife (PE), Allan Souza Lima é ator e diretor. Ele se interessou pelas artes cênicas pela proximidade com o vizinho, Chico Science. Estudou música no Conservatório de Pernambuco e ao completar 18 anos se mudou para o Rio de Janeiro.