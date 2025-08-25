Acesse sua conta
Ex-BBB detona Wanessa Camargo após confusão com Dado Dolabella: 'Conivente com macho agressor'

Cantora confirmou agressão ao amigo Luan Pereira e classificou o episódio como “mal-entendido”

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:47

Wanessa Camargo
Wanessa Camargo Crédito: Reprodução

André Gabeh, ex-participante do BBB 1, criticou Wanessa Camargo em suas redes sociais após a confusão envolvendo seu ex-namorado Dado Dolabella e Luan Pereira. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o ex-BBB apontou que a cantora agiu com “frieza e conivência” diante da agressividade de Dolabella, enquanto teria reagido de forma mais intensa em outros episódios, sugerindo um tratamento desigual.

Gabeh escreveu: “Wanessa Camargo é um imenso desserviço e tanta conivência com um macho agressor beira a cumplicidade. Acho engraçado que o fato de Davi Britto existir no programa do BBB gerava ‘gatilhos’ imensos nela e foram muitos os comentários racistas que ela fez tentando imputar uma agressividade a Davi. Mas Dado Dolabella, o macho branco padrão, empurra um amigo dela e ela emite uma nota cínica, fria e desumanizada eufemizando violência. Depois dizem que o que ela fez não foi racismo.”

