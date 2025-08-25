FAMOSOS

Ex-BBB detona Wanessa Camargo após confusão com Dado Dolabella: 'Conivente com macho agressor'

Cantora confirmou agressão ao amigo Luan Pereira e classificou o episódio como “mal-entendido”

Fernanda Varela

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:47

Wanessa Camargo Crédito: Reprodução

André Gabeh, ex-participante do BBB 1, criticou Wanessa Camargo em suas redes sociais após a confusão envolvendo seu ex-namorado Dado Dolabella e Luan Pereira. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o ex-BBB apontou que a cantora agiu com “frieza e conivência” diante da agressividade de Dolabella, enquanto teria reagido de forma mais intensa em outros episódios, sugerindo um tratamento desigual.

Wanessa Camargo 1 de 16

Gabeh escreveu: “Wanessa Camargo é um imenso desserviço e tanta conivência com um macho agressor beira a cumplicidade. Acho engraçado que o fato de Davi Britto existir no programa do BBB gerava ‘gatilhos’ imensos nela e foram muitos os comentários racistas que ela fez tentando imputar uma agressividade a Davi. Mas Dado Dolabella, o macho branco padrão, empurra um amigo dela e ela emite uma nota cínica, fria e desumanizada eufemizando violência. Depois dizem que o que ela fez não foi racismo.”

O episódio aconteceu durante uma confraternização de participantes do quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck. Segundo fontes ouvidas pela coluna, Luan Pereira teria mostrado um passo de dança para Wanessa, segurando-a pela cintura, sem qualquer clima de paquera. Dolabella, então, teria reagido com ciúmes, empurrando Luan, que caiu, e depois empurrando Wanessa, sendo retirado do local em seguida.