Indireta para amigo de Wanessa Camargo? Dado Dolabella manda recado após crise ciúmes

Ator teve crise de ciúmes e partiu pra cima de amigo da ex durante festa do Dança dos Famosos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:17

Dado se desentendeu com amigo da ex em festa
Dado se desentendeu com amigo da ex em festa Crédito: Reprodução | Instagram

Após arranjar uma confusão durante festa com participantes do Dança dos Famosos, no Rio de Janeiro na última sexta-feira (23), Dado Dolabella voltou a mandar recado através das redes sociais.

O ator empurrou o cantor Luan Pereira em celebração aos participantes do quadro de competição de dança do Domingão com Huck após crise de ciúmes porque o artista dançou com a ex, a cantora Wanessa Camargo.

Dado que costuma publicar mensagens reflexivas através dos stories do Instagram, fez a publicação com a imagem de um homem usando chapéu de cowboy com a seguinte frase: “Os piores seres humanos que já conheci tem uma convicção inabalável que são boas pessoas”.

É importante lembrar que Luan é um cantor sertanejo, que em muitas de suas apresentações usa o chapéu de cowboy. Um dia depois da confusão, no sábado (24), Dado chegou a publicar outra mensagem que dizia que “respeito é pra quem tem”, acendendo suspeitas de indireta para o sertanejo.

Relacionamento de Dado Dolabella e Wanessa Camargo

Apesar de rumores de uma possível volta do ator com a cantora. Dado fez uma publicação um dia após a treta, afirmando que os dois são ex, e o que resta agora é respeito.

Wanessa e Dado viveram um relacionamento conturbado que se iniciou em 2000. Marcado por idas e vindas, incluindo brigas públicas flagradas por paparazzi, o ex-casal passou dois anos juntos.

