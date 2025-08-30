Acesse sua conta
Ex-BBB Hariany revela detalhes de conversa com filho de Leonardo após fim conturbado

Ex-BBB contou que tomou a iniciativa de conversar com Matheus Vargas e revelou como lidou com as mágoas do relacionamento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 19:28

Ex-BBB Hariany revela detalhes de conversa com filho de Leonardo após fim conturbado 

A influenciadora digital e ex-BBB Hariany Almeida, de 27 anos, revelou que decidiu retomar o contato com Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, meses depois do fim conturbado do namoro. O relacionamento entre os dois durou cerca de um ano e meio e terminou em meio a polêmicas, incluindo o vazamento de um vídeo comprometedor do cantor sertanejo com outras mulheres.

Durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais na sexta-feira (30), Hariany contou que foi ela quem tomou a iniciativa da conversa. “Essa, só bebendo mesmo para responder”, brincou a ex-BBB, com uma taça de vinho na mão.

Morando atualmente em Londres, ela explicou que a distância ajudou no processo de amadurecimento: “Quando você tem um tempo para pensar, evolui e entende as coisas da vida, consegue lidar melhor. Eu o chamei para conversar quando já estava aqui. Falei que não queria que ele se desse mal e que desejava coisas boas para ele”, disse.

Hariany relembrou que, no passado, sua reação foi bem diferente diante da polêmica que marcou o fim da relação. “Quando aconteceu tudo aquilo, eu acabei com ele, falei um monte de coisas. Mas agora já coloquei minha cabecinha no lugar. Quando liberamos o perdão, é para nós mesmos, e tudo flui na vida”, declarou.

Para a ex-BBB, o reencontro emocional foi essencial para encerrar o ciclo. “Mesmo com tudo o que aconteceu no fim do nosso relacionamento, a gente conversou, se perdoou e deseja coisas boas um para o outro. Desejo que ele seja feliz, independentemente de tudo, porque vivi momentos mágicos com ele e não posso esquecer”, completou.

