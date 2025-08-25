FAMOSOS

Quem é Gilda Midani? Ex de Maria Bethânia e mãe do ator de 'Vale Tudo'

Gilda e Bethânia foram casadas durante 8 anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15:30

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento Crédito: Divulgação

Após oito anos juntas, chegou ao fim o casamento entre Maria Bethânia, 79 anos, e a estilista Gilda Midani, 65. A separação foi noticiada pela coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, e, como tudo na vida das duas, ocorreu de forma discreta, sem declarações públicas.

A parceria, no entanto, segue firme nos palcos: Gilda continua assinando os figurinos da atual turnê de Bethânia, que celebra os 60 anos de carreira da cantora baiana.

O relacionamento entre a irmã de Caetano Veloso e a estilista começou em 2017, mas só ganhou repercussão nacional anos depois, em 2022, quando um vídeo das duas se beijando viralizou nas redes sociais. Até então, apesar de ser de conhecimento no meio artístico, a relação era conduzida de maneira reservada.

Quem é Gilda Midani?

Reconhecida no mundo da moda como diretora criativa e estilista, Gilda tem uma trajetória pessoal marcada por relações igualmente notórias. Ela foi casada por mais de uma década com o produtor musical André Midani, falecido em 2019, e também foi companheira do jornalista Tarso de Castro, um dos fundadores do icônico jornal O Pasquim.

Dessa união nasceu o ator e apresentador João Vicente de Castro, de 42 anos, que atualmente integra o elenco do remake de Vale Tudo e é afilhado de Caetano Veloso. Em entrevistas, João já destacou a importância da postura da mãe em sua formação pessoal e profissional.

“Minha mãe sempre foi uma mulher à frente do seu tempo, muito livre e independente. Isso me ajudou a compreender melhor as mulheres e a valorizar a força de ser quem se é”, declarou o ator em uma participação no Programa de Segunda, do GNT.

Além de ter sido companheira de Bethânia, Gilda é também parte essencial da estética da cantora nos palcos. Foi ela quem desenhou os figurinos de grandes momentos da carreira recente da intérprete de Fera Ferida e também os da turnê atual.