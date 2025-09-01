Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aprenda 5 receitas grelhadas para a semana

Veja como preparar pratos saborosos de maneira rápida e fácil

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 22:57

Salmão grelhado com gengibre (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock)
Salmão grelhado com gengibre Crédito: Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock

Durante a semana em que costuma faltar tempo para cozinha, nada melhor do que pratos saborosos e leves para aproveitar sem culpa e preparar sem gastar muito tempo. Para te inspirar, selecionamos 5 receitas grelhadas que são práticas e cheias de sabor — perfeitas para transformar seu almoço ou jantar em um momento especial. Confira!

Salmão grelhado com gengibre

Ingredientes

  • 2 lombos de salmão
  • Suco de 1 laranja
  • 3 colheres de sopa de molho de soja
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de chá de gengibre em pó
  • 1 colher de chá de alho em pó
  • Azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o suco de laranja, o alho em pó, o gengibre , o molho de soja e o mel e misture. Adicione o salmão e o envolva na mistura. Em seguida, tampe o recipiente e deixe marinar por 30 minutos na geladeira. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque o salmão na panela e grelhe dos dois lados. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Bisteca grelhada com cebola caramelizada

Ingredientes

Bisteca

  • 4 bistecas suínas
  • 1/4 de colher de chá de sal
  • 1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • Azeite de oliva a gosto
  • 1/3 de xícara de chá de cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de água
  • 1/4 de colher de chá de tomilho seco
  • 75 ml de cerveja clara

Cebola caramelizada

  • 1 cebola-roxa descascada e cortada em rodelas
  • 1 colher de chá de açúcar refinado
  • Azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Bisteca

Em um recipiente, tempere a bisteca com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha as bistecas na panela e grelhe ambos os lados por 2 minutos. Transfira para um recipiente e reserve.

Na mesma panela, adicione a cebola e a água e leve ao fogo médio por 2 minutos, mexendo sempre. Acrescente as bistecas e junte o tomilho e a cerveja. Reduza o fogo e cozinhe por 11 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Cebola caramelizada

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a cebola-roxa e doure por 2 minutos. Reduza o fogo, adicione o açúcar e cozinhe até caramelizar. Desligue o fogo e disponha em um prato. Junte a bisteca e sirva em seguida.

Filé de frango grelhado com molho de iogurte e hortelã

Ingredientes

  • 2 filés de peito de frango
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 3 colheres de sopa de iogurte natural
  • Folhas de hortelã picadas a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os filés na panela e grelhe cada lado por 8 minutos. Desligue o fogo e transfira para um prato. Em um recipiente, coloque o iogurte e as folhas de hortelã e misture. Despeje o molho sobre os filés de frango e sirva em seguida.

Salada de legumes grelhada (Imagem: evgeeenius | Shutterstock)
Salada de legumes grelhada Crédito: Imagem: evgeeenius | Shutterstock

Salada de legumes grelhada

Ingredientes

  • 1 tomate cortado em rodelas
  • 1 abobrinha cortada em rodelas
  • 1 berinjela cortada em fatias
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em fatias
  • 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em fatias
  • 1 pimentão verde sem sementes e cortado em fatias
  • 3 batatas cortadas em rodelas
  • 2 pimentas dedo-de-moça
  • 1 cenoura cortada em fatias
  • Azeite de oliva e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os legumes e grelhe dos dois lados. Desligue o fogo e tempere com sal. Transfira para um prato e sirva em seguida.

Cogumelo grelhado com molho de soja

Ingredientes

  • 400 g de cogumelo shimeji
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/4 de xícara de chá de saquê
  • 1/4 de xícara de chá de molho de soja
  • Cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o cogumelo e grelhe até dourar levemente todos os lados. Junte o saquê e misture. Por último, coloque o molho de soja e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.

Leia mais

Imagem - Hora do almoço: 5 receitas práticas de frango na air fryer

Hora do almoço: 5 receitas práticas de frango na air fryer

Imagem - Hora do almoço: 4 receitas fáceis e saudáveis com frango

Hora do almoço: 4 receitas fáceis e saudáveis com frango

Mais recentes

Imagem - 5 lançamentos da Netflix para a semana de 01 a 07 de setembro

5 lançamentos da Netflix para a semana de 01 a 07 de setembro
Imagem - Veja as causas e os sintomas da hipertrigliceridemia em animais

Veja as causas e os sintomas da hipertrigliceridemia em animais
Imagem - Aprenda 5 orações para afastar o mal e abrir caminhos

Aprenda 5 orações para afastar o mal e abrir caminhos

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua