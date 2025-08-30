FAMOSOS

MC Mirella surpreende ao relevar acordo em casamento com Dynho Alves: 'É combinado'

Funkeira explicou como funciona o relacionamento com o marido e pai de sua filha durante participação no Rancho do Maia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 19:02

Dynho Alves e MC Mirella Crédito: Reprodução/Redes Sociais

MC Mirella, de 27 anos, voltou a falar abertamente sobre seu relacionamento com Dynho Alves, pai de sua filha Serena. Em entrevista aos influenciadores Rico Melquiades e Apoline, durante sua participação em mais uma edição do Rancho do Maia, a cantora contou que o casal mantém um acordo de liberdade, no qual conversam quando existe interesse em se relacionar com outras pessoas.

"O meu relacionamento com o Dynho é acordado. Então, se tem vontade de fazer alguma coisa, é o que a gente conversa sempre. Se tem vontade, chega e fala. Aí vamos ver se vai rolar ou se é melhor terminar e seguir cada um de um jeito. Mas até hoje não chegamos nesse ponto, é só um exemplo", explicou Mirella.

Durante o bate-papo, Rico perguntou se, caso tivesse vontade de ficar com alguém em uma festa, ela pediria a permissão de Dynho. A funkeira confirmou e ainda completou: "Sim, aí ele vai ter um voucher também, que ele pode usar".

Essa não é a primeira vez que a cantora se envolve em polêmicas dentro do reality de Carlinhos Maia. Em maio, quando também participou do Rancho do Maia, fãs notaram uma aproximação dela com William Guimarães durante uma festa. Ambos já haviam vivido um affair em De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP.