Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

MC Mirella surpreende ao relevar acordo em casamento com Dynho Alves: 'É combinado'

Funkeira explicou como funciona o relacionamento com o marido e pai de sua filha durante participação no Rancho do Maia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 19:02

Dynho Alves e MC Mirella Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

MC Mirella, de 27 anos, voltou a falar abertamente sobre seu relacionamento com Dynho Alves, pai de sua filha Serena. Em entrevista aos influenciadores Rico Melquiades e Apoline, durante sua participação em mais uma edição do Rancho do Maia, a cantora contou que o casal mantém um acordo de liberdade, no qual conversam quando existe interesse em se relacionar com outras pessoas.

"O meu relacionamento com o Dynho é acordado. Então, se tem vontade de fazer alguma coisa, é o que a gente conversa sempre. Se tem vontade, chega e fala. Aí vamos ver se vai rolar ou se é melhor terminar e seguir cada um de um jeito. Mas até hoje não chegamos nesse ponto, é só um exemplo", explicou Mirella.

Leia mais

Imagem - Ludmilla rebate internauta que debochou de seu inglês em show nos EUA e revela cachê

Ludmilla rebate internauta que debochou de seu inglês em show nos EUA e revela cachê

Imagem - Snoop Dogg critica Disney e diz que cena LGBTQ+ em filme gerou 'medo' de ir ao cinema

Snoop Dogg critica Disney e diz que cena LGBTQ+ em filme gerou 'medo' de ir ao cinema

Imagem - Ana Castela estreará como atriz em nova novela da Globo: 'Vou ter que decorar texto'

Ana Castela estreará como atriz em nova novela da Globo: 'Vou ter que decorar texto'

Durante o bate-papo, Rico perguntou se, caso tivesse vontade de ficar com alguém em uma festa, ela pediria a permissão de Dynho. A funkeira confirmou e ainda completou: "Sim, aí ele vai ter um voucher também, que ele pode usar".

MC Mirella e Dynho Alves

MC Mirella e Dinho por Reprodução / Redes Sociais
MC Mirella revela gravidez por Redes sociais
MC Mirella e Dynho Alves por Reprodução/Redes Sociais
MC Mirella e Dynho Alves por Reprodução/Redes Sociais
1 de 4
MC Mirella e Dinho por Reprodução / Redes Sociais

Essa não é a primeira vez que a cantora se envolve em polêmicas dentro do reality de Carlinhos Maia. Em maio, quando também participou do Rancho do Maia, fãs notaram uma aproximação dela com William Guimarães durante uma festa. Ambos já haviam vivido um affair em De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP.

Mirella e Dynho oficializaram a união em fevereiro de 2021, mas a relação teve idas e vindas. Após um divórcio turbulento menos de um ano depois, eles reataram em abril de 2023 e, no mesmo ano, celebraram a chegada da primeira filha, Serena.

Leia mais

Imagem - Truques para aproveitar a queda do dólar e viajar gastando menos

Truques para aproveitar a queda do dólar e viajar gastando menos

Imagem - Aprenda 5 receitas surpreendentes com alho-poró

Aprenda 5 receitas surpreendentes com alho-poró

Imagem - Confira 17 projetos solidários no Dia do Voluntariado

Confira 17 projetos solidários no Dia do Voluntariado

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Belle Daltro se pronuncia sobre briga com MC Mirella no Rancho do Maia: ‘Queria me aproximar’

MC Mirella processa o iFood após perder R$ 10 mil; entenda

Segurança acusa MC Mirella de iniciar vingança após acordo trabalhista

MC Mirella polemiza ao dizer que gostar de homem depilado é coisa de 'gente pedófila'

MC Mirella se revolta após ter foto íntima manipulada: 'Recalcada'

Mais recentes

Imagem - Davi Brito coloca mansão de R$ 1,5 milhão à venda após vencer o BBB 24

Davi Brito coloca mansão de R$ 1,5 milhão à venda após vencer o BBB 24
Imagem - Ex-BBB Hariany revela detalhes de conversa com filho de Leonardo após fim conturbado

Ex-BBB Hariany revela detalhes de conversa com filho de Leonardo após fim conturbado
Imagem - 10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua