MC Mirella surpreende ao relevar acordo em casamento com Dynho Alves: 'É combinado'

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 19:02
MC Mirella, de 27 anos, voltou a falar abertamente sobre seu relacionamento com Dynho Alves, pai de sua filha Serena. Em entrevista aos influenciadores Rico Melquiades e Apoline, durante sua participação em mais uma edição do Rancho do Maia, a cantora contou que o casal mantém um acordo de liberdade, no qual conversam quando existe interesse em se relacionar com outras pessoas.
"O meu relacionamento com o Dynho é acordado. Então, se tem vontade de fazer alguma coisa, é o que a gente conversa sempre. Se tem vontade, chega e fala. Aí vamos ver se vai rolar ou se é melhor terminar e seguir cada um de um jeito. Mas até hoje não chegamos nesse ponto, é só um exemplo", explicou Mirella.
Durante o bate-papo, Rico perguntou se, caso tivesse vontade de ficar com alguém em uma festa, ela pediria a permissão de Dynho. A funkeira confirmou e ainda completou: "Sim, aí ele vai ter um voucher também, que ele pode usar".
MC Mirella e Dynho Alves
Essa não é a primeira vez que a cantora se envolve em polêmicas dentro do reality de Carlinhos Maia. Em maio, quando também participou do Rancho do Maia, fãs notaram uma aproximação dela com William Guimarães durante uma festa. Ambos já haviam vivido um affair em De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP.
Mirella e Dynho oficializaram a união em fevereiro de 2021, mas a relação teve idas e vindas. Após um divórcio turbulento menos de um ano depois, eles reataram em abril de 2023 e, no mesmo ano, celebraram a chegada da primeira filha, Serena.