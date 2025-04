EU, HEIN

MC Mirella polemiza ao dizer que gostar de homem depilado é coisa de 'gente pedófila'

A MC não gostou do comentário de um cortada feito por um fã

“Mulher, que floresta é aquela que Dinho tem no meio das pernas? Você toda lisa e rosa, e ele com a mata”, perguntou a pessoa.>

A MC, que não gostou do comentário, deu uma cortada no fã. “Mata onde? Eu acho uma delícia, sexy e másculo. Homem é isso. Me poupe, gosto é particular e respeitem. O marido é meu”, destacou a cantora. Eles tiveram um vídeo íntimo vazado recentemente.>