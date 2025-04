BIZARRO

Mulher encontra ex vivendo escondido em sua casa 12 anos após término

Homem saiu da prisão e passou duas semanas na casa da moça

Fernanda Varela

Publicado em 9 de abril de 2025 às 16:17

Homem usava buracos no teto para observar sua ex Crédito: Reprodução

Uma americana de nome Tracy viveu um pesadelo essa semana. Moradora da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, ela descobriu que o seu ex-namorado estava vivendo escondido na casa dela. >

Tudo começou quando a moça ouviu barulhos estranhos vindo do sótão. Além disso, ela percebeu que havia pregos caindo do teto. Quando decidiu investigar o que estava acontecendo, ela soube que o homem, com quem já tinha terminado o namoro há 12 anos, vivendo escondido em sua casa.>

De acordo com o The Mirror, a mulher, que hoje é mãe de cinco filhos, acordou em uma manhã e sentiu que "algo não estava certo". Os filhos adultos dela e seu sobrinho, então, foram investigar e descobriram o homem encolhido no fundo do sótão.>

"Eles encontraram um homem. Ele tinha colocado todos os casacos e jaquetas velhos na unidade de aquecimento e estava dormindo na unidade de aquecimento", revelou. Após ser descoberto, o ex fugiu antes que a polícia fosse chamada.>

Em entrevista à WCNC, Tracy contou disse que tinha contato com o ex enquanto ele estava na prisão. Os dois trocaram cartas e ele afirmou ter mudado, mas ela não considerou retomar o namoro. >

Para morar escondido no local, ele usou grandes copos para fazer xixi e cocô, que foram encontrados no local. Ele também usava saídas de ar no teto para poder olhar para sua ex do sótão.>