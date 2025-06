AMOR E SEXO

Fernanda Lima revela agendar sexo com Rodrigo Hilbert e detalha: 'Em hora de amante'

Apresentadora voltou a comentar sobre a sua vida sexual em vídeo no YouTube

Fernanda Lima voltou a comentar sobre a vida sexual no seu casamento com Rodrigo Hilbert no canal no YouTube Terapira. No vídeo, a ex-apresentadora do programa "Amor e Sexo" rebateu comentários criticando o acordo sexual do casal; a loira revelou adotar a estratégia de marcar para transar com o marido Rodrigo Hilbert.>