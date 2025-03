SEM TABU

Fernanda Lima diz que filhos fazem perguntas sobre sexo para ela: 'Já botei camisinha no pepino'

Apresentadora explica importância de falar abertamente sobre o tema e cobra responsabilidade dos meninos

"Já botei camisinha no pepino, claro, estou nem aí. Fui na farmácia, comprei um pacote de camisinha para cada um, deixei na mesinha de cabeceira e não falei nada. [Se eu não comprar], eles não vão. Já imaginou se eu volto de viagem e daqui a um mês, meu filho de 16 anos chega para mim e fala: 'mãe, engravidei uma menina'. Aí eu mato ele", revelou a apresentadora em entrevista ao programa Provoca, da TV Cultura. Os meninos são fruto do seu relacionamento com Rodrigo Hilbert.>

Fernanda disse ainda que os meninos se sentem confortáveis de tirar dúvidas com ela. "Eles vêm me perguntar muitas coisas. Eu não pergunto, eles vêm me falar. A gente fala de sexo, mas não sou eu que pergunto", contou ela, que defende um relacionamento de confiança e abertura para o diálogo com os filhos.>