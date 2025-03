VEJA ANTES E DEPOIS

Reconhece? Repórter da Globo choca ao mostrar fotos antes de fazer bariátrica

Ela fez cirurgia de redução de estômago aos 18 anos, após chegar aos 136kg

"Comparado ao meu corpo anterior, realmente é um corpaço. Mas não é um corpo que eu nua seja um corpaço. É um corpaço no sentido que me leva para todos os lugares, que tem saúde. Mas é um corpo que ao mesmo tempo tem muita flacidez, cicatrizes, estrias... é um corpo que faz eu todo dia ir para a academia me cuidar, me amar cada vez mais", disse ela, que atua como repórter do Mais Você, do Encontro e outros programas de entretenimento da TV Globo.>