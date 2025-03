FAMOSOS

Rafael Cardoso admite que procurou atriz menor de idade e diz ter compulsão sexual: 'Aquela coisa descontrolada'

Ator tem se envolvido em polêmicas pesadas; relembre

Fernanda Varela

Publicado em 14 de março de 2025 às 12:35

Rafael Cardoso Crédito: Divulgação

O ator Rafael Cardoso confirmou que mandou mensagens inapropriadas para a ex-atriz mirim Duda Wendling, que na época tinha 15 anos. Os dois já haviam contracenado juntos na novela A Vida da Gente (2011), quando a atriz tinha apenas seis anos.>

A história veio à tona durante a semana, quando Duda expôs que foi importunada por Rafael quando era apenas uma adolescente. O ex-ator da Globo, então, confessou e tentou justificar que tem compulsão sexual. "Foi totalmente errado da minha parte, um erro sem tamanho. Eu ficava muito com isso, aquela coisa sexual descontrolada e mandando mensagem. E quando eu acordava no outro dia, que eu via aquela lista de pessoas que eu tinha falado, eu falava 'nossa, o que é que eu estou fazendo da vida?'", disse o ator. >

"[Fui infiel] algumas [vezes]. Aconteceu [a troca de mensagens]. Tanto eu não sabia que era menor, que falei 'ó, me desculpa'. E ainda brinquei: 'Quando você for maior, se quiser, pode falar comigo'. Porque eu não sabia. Imagina, eu tenho duas filhas", completou ele, falando sobre ter procurado Duda quando era casado com Mariana Bridi. >

Duda tinha seis anos quando conheceu Rafael Cardoso, na novela A Vida da Gente Crédito: Reprodução

O ator disse ainda que sua compulsão é tão descontrolada que ele já chegou a ter relações sexuais com cinco mulheres diferentes em um só dia. "Tenho me tratado, bastante, inclusive", finalizou.>

Exposição>

Duda, que hoje tem 18 anos, expôs que o contato com Rafael ocorreu de forma inesperada. O caso aconteceu em 2022. A conversa aconteceu pelo direct do Instagram, no modo temporário, e foi revelada em 2023. >

“Minha mãe tinha acesso ao meu Instagram e me acordou de madrugada”, explicou Duda, em entrevista a Fábia Oliveira.“Nos conhecemos quando eu tinha 6 anos, porque fizemos uma novela juntos. Mas, depois disso, nunca mais nos encontramos. Até que, do nada, eu estava dormindo e minha mãe, que tinha acesso ao meu Instagram, me acordou. Era 2h ou 3h da manhã, e ele começou a me mandar mensagens no modo temporário”, contou Duda.>

Segundo ela, o conteúdo não era explícito, mas a abordagem a incomodou. “Não tinha nada apelativo, mas era estranho, porque eu era menor de idade e ele me conheceu quando eu tinha 6 anos.”, revelou. “Se eu tivesse dado corda, acho que teria sido”, afirmou.>

A atriz acredita que a conversa poderia ter tomado outro rumo caso ela incentivasse a interação. “De qualquer forma, o tipo de mensagem não foi algo muito grave. Mas se eu tivesse dado corda, acho que teria sido. Ele perguntava se era eu mesma que mexia no meu Instagram, se eu estava vendo as mensagens e até pediu uma foto para confirmar que estava falando comigo”, revelou.>

Questionada se pensou em levar o caso ao compliance da Globo, Duda afirmou que não. “Não pensamos nisso. Até porque não teve nada muito apelativo para chegar nesse nível. Foi mais uma forma de se proteger, para evitar que algo acontecesse”, explicou.>

A atriz também contou que, meses depois, em 2023, o ator voltou a mandar mensagem, mas o contato não evoluiu. “Ele mandou um ponto de interrogação, do nada. Eu respondi com outro. Isso era 5h da manhã, eu respondi às 7h. Ele visualizou e nunca mais disse nada”, relatou.>

