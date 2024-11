AGORA SÃO BRIGADOS

Antes de ameaça, jornalista da TV Globo salvou a vida de Rafael Cardoso: 'Ele poderia morrer'

Ator teve quadro grave durante a covid-19 e teve apoio da ex-sogra

Antes de ter uma relação conturbada , a jornalista da TV Globo Sônia Bridi e o ator Rafael Cardoso viviam em harmonia. Ao ponto de que quando ele teve covid-19, a jornalista se empenhou para que ele tivesse um tratamento melhor de saúde. O cuidado da jornalista com o agora ex-genro virou assunto nas redes sociais após as acusações de agressão virem à tona esta semana.

"Vou confessar que tomei um susto. Passei algumas noites sem dormir, preocupada desde que o Rafa recebeu o diagnóstico. A ideia de que ele poderia morrer a qualquer hora; síndrome de morte súbita é uma coisa muito grave", confessou a jornalista durante entrevista no Mais Você, da TV Globo, em 2021.

Ela falou ainda do temor ao ver uma pessoa muito próxima doente. "A gente vê que isso acontece e acontece com mais frequência do que a gente imagina. Até ele fazer a cirurgia foi uma preocupação bem grande", disse, à época.