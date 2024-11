FAMOSOS

Rafael Cardoso invade casa de Sônia Bridi, destrói carro e ameaça jornalista

Ator, que fez novelas importantes da Globo, foi casado com filha da jornalista

Fernanda Varela

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 16:17

Sônia Bridi e Rafael Cardoso Crédito: Divulgação

A jornalista da Globo, Sônia Bridi, procurou a polícia após ter sua casa invadida pelo ator Rafael Cardoso. Ele foi casado com a filha dela, Mari Bridi, com quem teve um divórcio tumultuado. Há tanta confusão entre eles que o ex-global está proibido, inclusive, de se aproximar dos filhos que teve com a ex-mulher.

De acordo com o colunista Gabriel Perline, a separação teve violência doméstica e acusação de envolvimento com drogas. A situação chegou ao ponto de precisar que a jornalista Sônia Bridi, ex-sogra do galã, interferisse e acionasse a polícia para proteger sua filha e netos.

Segundo o colunista, em 24 de agosto de 2023, Sônia Bridi alegou ter sofrido violência doméstica por parte do ator e deu entrada na Justiça com um pedido de medida protetiva de urgência. No documento, a jornalista não cita agressão física, mas afirma ter enfrentado violência psicológica, violência moral e violência patrimonial. Ela afirma ainda que foi agredida por ser mulher.

"A princípio, é importante salientar que a ora Requerente [Sônia Bridi] vem iniciar o presente procedimento cautelar de urgência somente para sua proteção familiar, após sofrer violência doméstica, por uma questão de gênero e por causa do comportamento do Sr. Rafael Cardoso, seu genro", diz o pedido de urgência feito pela jornalista, que alegou que Rafael oferece perigo a ela e seus familiares. O documento cita, ainda, que o ator faz "uso de álcool/drogas ilícitas".

A medida foi acatada e o ator está proibido de se aproximar da jornalista, mantendo uma distância mínima de 100 metros, e não pode abordá-la por nenhum meio. Caso descumpra, ele pode ser preso. A proteção também vale para Mari Bridi e os filhos do casal.

Sônia relatou ainda que Rafael Cardoso chegou a invadir sua casa. Durante o episódio, ela foi xingada e ameaçada, junto com seu caseiro. O ator também destruiu o carro da jornalista.