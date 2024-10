VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Rafael Cardoso e Mari Bridi: entenda a polêmica que envolve medida protetiva contra o ator

Na última semana, Rafael Cardoso revelou que está impedido legalmente de ver seus filhos, Aurora, de oito anos, e Valentim, de seis, com a ex-mulher, Mariana Bridi. Ele também é pai de Helena, prestes a completar um ano, fruto de seu atual relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz.

Depois do pronunciamento do ex-marido, Mariana usou suas redes sociais para falar da situação, revelando que existem dois processos judiciais contra o ator em curso: um na vara da família e outro no Juizado de Violência Doméstica. Ela disse que as ações precisam permanecer em sigilo para preservar a integridade dos envolvidos, principalmente das crianças.

No final do pronunciamento, a ex-mulher de Cardoso afirmou que ele mantém contato diário com as crianças de maneira virtual. A influenciadora digital lamentou a atitude do ator, revelando que seu desejo era manter a situação privada.