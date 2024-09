SITUAÇÃO DIFÍCIL

Ator da Globo, Rafael Cardoso não encontra os filhos há mais de um ano

Artista alega imbróglio com ex-esposa

O ator Rafael Cardoso virou assunto no fim de semana entre a bolha de famosos após responder um comentário de uma internauta. A seguidora quis saber se ele tinha abandonado os dois filhos, fruto do relacionamento com a atriz Mari Bridi.