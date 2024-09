NOVO BEBÊ

Bia Miranda descobre segunda gravidez após terminar com Gato Preto

Influenciadora já é mãe de Kaleb, fruto do namoro com Buarque

O fim de semana foi agitado para Bia Miranda. Pr imeiro porque o ex-namorado, Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, terminou com ela e publicou fotos com outra mulher em um motel.

E na noite deste domingo (29), a jovem de 20 anos descobriu que está grávida do ex-companheiro. No entanto, ela já é mãe de um bebê de 3 meses, fruto do relacionamento com o DJ Buarque.