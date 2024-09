FIM DO NAMORO

Namorado de Bia Miranda posta foto com mulher em motel após terminar com influenciadora

Gato Preto expôs que estava solteiro e Bia defende ex-namorado

Da Redação

Publicado em 29 de setembro de 2024 às 14:19

Gato Preto e Bia Miranda Crédito: Redes sociais

A influenciadora Bia Miranda revelou que o namoro com Gato Preto acabou. A jovem disse que o ex ficou irritado durante o evento e brigou com ela no local da festa, a deixando sozinha e gritando que estava solteiro.

No entanto, para sair da casa do rapaz, ela precisa esperar o ex-namorado voltar do motel, com quem foi com outra mulher e publicou nas redes sociais.

"Minha identidade está no carro dele. Agora tenho que esperar ele parar de transar para trazer minha identidade aqui, ou pelo menos mandar um carro com a minha identidade. Você tem 31 anos. É sério que o que você acha bonito é surtar, terminar sem explicar o que aconteceu e ir pro motel tirar foto. 'Sou o bonzão, tô comendo mulher'", disse.

Bia aproveitou para dizer que não escutou quando as pessoas falavam sobre a personalidade do ex-namorado, e seguiu acreditando no que via durante o relacionamento.